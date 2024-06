Ronaldo urodził 14 dzieci. Szokujące słowa naukowców

Ronaldo wydał na świat czternaścioro potomków naraz! Brytyjscy naukowcy ujawniają wstrząsające wiadomości

Ronaldo urodził dzieci! Choć w dzisiejszych czasach mało co jest w stanie nas zdziwić, to taka wiadomość z pewnością może sprawić, że wszystkim fanom piłki nożnej szczęki opadają do samej murawy. Brytyjscy naukowcy ogłosili ni mniej ni więcej, tylko że Ronaldo wydał na świat czternaścioro potomstwa. "Ronaldo wyglądał nieco grubiej niż zwykle, jakby zjadł duży posiłek, ale ani przez chwilę nie myśleliśmy, że on, a raczej ona, powinna być w ciąży" - ujawnia Peter Quinlan z City of Portsmouth College. Co tu się wyprawia?! Otóż w tym wypadku Ronaldo to nie słynny piłkarz, tylko... wąż o takim właśnie imieniu.

Jak wyjaśnia specjalista ds. gadów w City of Portsmouth College, doszło do bardzo rzadkiego zjawiska partenogenezy

Wąż żył sobie w terrarium na brytyjskiej uczelni i wszyscy byli pewni, że to samiec. Ale 13-letni brazylijski tęczowy boa miał w zanadrzu niespodziankę dla swoich opiekunów. A właściwie czternaście niespodzianek. Choć nie miał kontaktu z żadnymi innymi wężami, wydał na świat czternaścioro małych wężyków. Jak wyjaśnia Peter Quinlan, specjalista ds. gadów w City of Portsmouth College, doszło do bardzo rzadkiego zjawiska partenogenezy, czyli naturalnej formy rozmnażania bez zapłodnienia. To trzeci taki udokumentowany przypadek na świecie dotyczący trzymanego w niewoli węża tego gatunku. "W rzeczywistości dzieci są klonami swojej matki" - tłumaczy naukowiec.

Miracle ‘male’ snake called Ronaldo gives birth to 14 babies in rare ‘virgin birth’ https://t.co/dloKqQCxfy— Rifnote (@viarifnote) June 25, 2024

