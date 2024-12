Rosja chce zacząć wojnę z sześcioma krajami? Padły nazwy

Maszynista wyskoczył z pędzącego pociągu w Wigilię! Oto, co stało się potem

Co z pasażerami?

General SVR: "Plany hybrydowych operacji przeciwko Mołdawii, Armenii, Gruzji i państwom bałtyckim znów pojawiły się na stole"

Znów pojawiły się nowe wpisy na tajemniczym profilu w mediach społecznościowych General SVR. Przypomnijmy, że jego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb nadal mających źródła na Kremlu. W październiku zeszłego obwieścili nawet, że Putin nie żyje, zmarł z powodu choroby i zastępuje go sobowtór przygotowany przez chirurgów plastycznych i tajne służby. Plotki te zrobiły karierę w sieci i przyniosły zagadkowej stronie popularność, doczekały się nawet dementi ze strony Kremla. Teraz General SVR pisze o wojennych planach dyskutowanych na Kremlu. Rosja co prawda chce zakończyć wojnę na Ukrainie, ale ma coraz szerzej zakrojone plany rozpętywania innych konfliktów na świecie - twierdzą autorzy tajemniczego profilu. Dopiero co pisali, że na Kremlu przedstawiane są plany podboju Libii i innych afrykańskich krajów, a już donoszą o bojowo nastawionej frakcji "jastrzębi" myślącej o atakowaniu nawet niektórych państw NATO.

"Im bardziej rosyjskie kierownictwo zdaje sobie sprawę z konieczności zakończenia wojny na Ukrainie, tym szersze są plany destabilizacji sytuacji w innych krajach"

"Im bardziej rosyjskie kierownictwo zdaje sobie sprawę z konieczności zakończenia wojny na Ukrainie, tym szersze są plany destabilizacji sytuacji w innych krajach. (...) Dlatego ostatnio plany hybrydowych operacji przeciwko Mołdawii, Armenii, Gruzji i państwom bałtyckim znów pojawiły się na stole przedstawicieli kierownictwa jednej z frakcji na Kremlu. Będąc zmuszonym do negocjacji z Trumpem w sprawie pokoju z Ukrainą, rosyjskie kierownictwo planuje zdobyć atuty w postaci destabilizacji sytuacji w szeregu krajów" - pisze General SVR. Mało tego, zdaniem autorów Rosjanie chcą negocjować z Trumpem utworzenie stref wpływów, coś na kształt podziału świata. "Nawet jeśli USA odrzucą szeroką umowę z podziałem stref wpływów, rosyjskie kierownictwo zachowa wizerunek „głównego złoczyńcy świata”, zachowując też wpływ na sąsiednie kraje i będzie dominującym czynnikiem w sytuacji panującej w Unii Europejskiej i NATO".

Sonda Co myślisz o General SVR? Uważam, że piszą prawdę To dzieło rosyjskich służb lub samego Putina Stronę prowadzi przypadkowy żartowniś To dzieło innych służb Nie mam pojęcia, ale czyta się ciekawie

Kremlin’s Global Gamble: War in Ukraine Winds Down, Hybrid Operations Gear UpDear subscribers and guests of the channel! The more the Russian leadership realizes the necessity to end the war in #Ukraine, the wider the plans to destabilize the situation in other countries. The… https://t.co/NpTEOrBjFX— generalsvr_en (@generalsvr_en) December 24, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Większość pomyli się już po drugim pytaniu Pytanie 1 z 10 Na którą literę alfabetu zaczyna się najwięcej stanów USA (podpowiadamy - dokładnie osiem)? K M W Następne pytanie