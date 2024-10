Władimir Putin w rocznicę aneksji ukraińskich ziem: "Rosja osiągnie wszystkie cele, które postawiła sobie na Ukrainie"

Wojna na Ukrainie trwa już dwa i pół roku i nie widać póki co żadnych szans nawet na zawieszenie broni. Wołodymyr Zełenski zgodził się co prawda na udział Rosji w ewentualnych rozmowach pokojowych, ale Rosja odmówiła uczestnictwa w takich spotkaniach. Kością niezgody jest przede wszystkim kwestia terytoriów, które od 2014 roku Władimir Putin zdążył zagarnąć - najpierw Krym, potem część Donbasu, następnie ziemie podbite po lutym 2022 roku. Zełenski przekonuje, że warunkiem zawarcia pokoju jest całkowite wycofanie się Rosji ze wszystkich tych terenów, a strona rosyjska absolutnie nie chce się na to zgodzić. Wśród zachodnich polityków dominuje poparcie dla planu pokojowego przedstawianego przez Ukrainę, choć niektórzy, jak republikański kandydat na wiceprezydenta USA w zbliżających się wyborach, wprost postulują konieczność rezygnacji przez Ukrainę z utraconych ziem. A teraz Władimir Putin zapowiada, że to dopiero początek.

Według Putina zachodni sojusznicy Kijowa „systematycznie wpajali nienawiść i radykalny nacjonalizm, podżegali do wrogości wobec wszystkiego, co rosyjskie"

Władimir Putin powiedział 30 września w specjalnym wideo opublikowanym z okazji tzw. Dnia Zjednoczenia z Rosją, że "Rosja osiągnie wszystkie cele, które postawiła sobie na Ukrainie". Chociaż po ponad dwóch latach od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji zdecydowana większość terytorium Ukrainy pozostaje poza rosyjską okupacją, a na froncie panuje patowa sytuacja dyktator przekonuje, że wszystko jest pod kontrolą. Dzień Zjednoczenia obchodzony jest w Federacji Rosyjskiej jako rocznica nieuznawanego przez Ukrainę ani przez Zachód przyłączenia do Rosji Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej oraz obwodu zaporoskiego. Miało to miejsce dwa lata temu. Putin mówił też o zachodnich sojusznikach Ukrainy, stwierdzając, że „zmienili Ukrainę w swoją kolonię, w bazę wojskową wymierzoną w Rosję”. „Systematycznie wpajali nienawiść i radykalny nacjonalizm, podżegali do wrogości wobec wszystkiego, co rosyjskie, dostarczali broń, wysyłali najemników i doradców, przygotowywali ukraińską armię do nowej wojny” – dodał.

