Rosja wydała rozkazy Kim Dzong Unowi? "Chodzi o prowokację"

General SVR: Rosja nakazała Kim Dzong Unowi przeprowadzenie prowokacji. Kreml wmawia tyranowi, że ktoś w obcym państwie dybie na jego życie

Kim Dzong Un od wybuchu wojny na Ukrainie jeszcze bardziej nasilił swoją retorykę wojenną i zacieśnia współpracę z Władimirem Putinem. Różne mniej i bardziej oficjalne doniesienia mówiły o dostawach pocisków od Kima na front, dyktator odwiedził Moskwę, a przedstawiciele Kremla Pjongjang. Teraz tajemniczy kanał w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb twierdzi, że Kim Dzong Un naprawdę ma odegrać jakąś rolę w planach Rosji. Podobno Kreml wydał szalonemu tyranowi rozkaz przeprowadzenia prowokacji. "Teraz władze rosyjskie próbują przekonać przywódcę KRLD Kim Dzong-una do zorganizowania prowokacji przeciwko Korei Południowej, wykorzystując fałszywe „dane wywiadowcze” dotyczące przygotowań przez południowokoreańskie służby bezpieczeństwa do likwidacji Kim Dzong-una" - piszą "dawni agenci". Można się spodziewać, że życzenie Rosji będzie dla Korei Półonocnej rozkazem, oczywiście o ile w tych doniesieniach, publikowanych przez mocno kontrowersyjne źródło, jest ziarno prawdy.

Kim przeprowadził ćwiczenia na wypadek wojny atomowej. Powiedział, że ćwiczenia były ważne dla "prawidłowego wykonania ważnej misji"

Północnokoreański dyktator w grudniu 2023 roku stwierdził, że nie zawaha się przeprowadzić ataku atomowego, jeśli "wróg" sprowokuje go za pomocą broni nuklearnej. Kilka dni temu przeprowadził ćwiczenia na wypadek wojny atomowej. Jak poinformowały m.in. reżimowe media, a potwierdziły choćby AP czy NK News, Kim Dzong Un nadzorował ćwiczenia według scenariusza kontrataku nuklearnego na wrogów. Komunikat Centralnej Agencji Informacyjnej Korei Północnej pojawił się zaledwie dzień po tym, jak Korea Południowa i Japonia odkryło fakt wystrzelenia przez Pjongjang całej serii rakiet krótkiego zasięgu, które wpadły do morza. Ćwiczenia miały kluczowe znaczenie dla „przygotowania naszych sił nuklearnych do szybkiego i prawidłowego wykonania ich ważnej misji polegającej na odstraszaniu wojennym i przejmowaniu inicjatywy w wojnie w dowolnym momencie i w każdej nagłej sytuacji” - obwieścił triumfalnie Kim Dzong Un.

⚡️⚡️⚡️Russia Recommends North Korea A Provocation Against South KoreaDear subscribers and guests of the channel! #Iran's launchers have not had time to cool down after the "retaliatory strike" on #Israel provoked by the #Russia's leadership, but a new topic for destabilisation… https://t.co/4By1gOBxaf pic.twitter.com/pyQ1tr5pC5— generalsvr_en (@generalsvr_en) April 23, 2024

