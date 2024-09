Rosja zaatakuje elektrownie atomowe? "Skażenie nie będzie respektować granic"

Polak oświadczał się ukochanej w Grecji, gdy stało się TO! Wideo hitem sieci

Musisz to zobaczyć!

Nowe informacje o zamachu na Trumpa! "Znajdziemy i pociągniemy do odpowiedzialności"

Statek UFO zestrzelony przez myśliwce! To nie przylatuje z kosmosu?

Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja planuje ataki na elektrownie atomowe na Ukrainie i może wywołać katastrofę. Andrzej Duda mówi o tym, że faktycznie trzeba się liczyć z zagrożeniem

"Otrzymałem kolejny alarmujący raport od naszego wywiadu. Putin najwyraźniej planuje ataki na nasze elektrownie jądrowe i infrastrukturę, których celem jest odłączenie elektrowni od sieci energetycznej. Z pomocą państw satelickich Rosja otrzymuje zdjęcia i szczegółowe informacje o infrastrukturze naszych elektrowni jądrowych" - tak powiedział Wołodymyr Zełenski podczas debaty przywódców w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, mówiąc o zagrożeniach związanych z wojną na Ukrainie. "Jeśli, broń Boże, Rosja spowoduje katastrofę nuklearną w jednej z naszych elektrowni jądrowych, promieniowanie nie będzie respektować granic państwowych, a niestety, różne narody mogą odczuć te niszczycielskie skutki" - ostrzegł prezydent Ukrainy.

Andrzej Duda: " Jeśli będą ataki, trzeba będzie natychmiast w tej sprawie interweniować, wzywać ekspertów"

Niepokojące słowa Wołodymyra Zelenskiego skomentował już polski prezydent. Przebywający z kilkudniową wizytą w Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda stwierdził, że trzeba liczyć z niebezpieczeństwem rosyjskiego ataku na elektrownie jądrowe na Ukrainie. "To niebezpieczeństwo ataku na pozostałe elektrownie - czy Równe, czy Chmielnicki - jest i trzeba się z tym liczyć. Jeśli będą ataki, trzeba będzie natychmiast w tej sprawie interweniować, wzywać ekspertów (...)" - powiedział Duda. Na terenie Ukrainy znajduje się pięć elektrowni atomowych. Pod rosyjską okupacją pozostaje Zaporoska. Najbliżej polskiej granicy są elektrownie w Równem i mieście Chmielnicki. To właśnie na Ukrainie doszło do wielkiej katastrofy w elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku.

Sonda Czy uważasz, że elektrownia atomowa to dobry pomysł? Tak, powinniśmy jak najszybciej zająć się jej budową Nie, powinniśmy skupić się na Odnawialnych Źródłach Energii Nie, Polska energetyka powinna dalej opierać się na węglu Nie mam zdania

Russian Federation destroyed all (!) our TPPs and a significant part of HPPs, - Zelenskyi."This is how Putin prepares for winter." Yesterday Zelenskyi said that the Russian Federation wants to attack Ukrainian nuclear power plants. pic.twitter.com/ax7pe0mDvI— The Russian Invasion of Ukraine (@wogoa1) September 25, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Już przy trzecim pytaniu zwątpisz w komplet punktów Pytanie 1 z 10 Największą wyspą świata jest: Borneo Madagaskar Grenlandia Dalej