Wojna za naszą południowo-wschodnią granicą wciąż trwa, jednak udział w niej państw NATO polega tylko na wspieraniu Ukrainy. Wiele osób obawia się jednak, że konflikt może się w każdej chwili rozrosnąć (w najczarniejszych wizjach nawet do perspektywy użycia przez Rosję broni atomowej). O możliwości rozpoczęcia bezpośredniej wojny pomiędzy Rosją a państwami należącymi do NATO mówił w poniedziałek szef niemieckiej Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Bruno Kahl na posiedzeniu komisji parlamentarnej w Berlinie. Powiedzieć, że jego wizja jest szalenie niepokojąca, to nie powiedzieć nic!

- Siły rosyjskie będą w stanie zaatakować terytorium NATO najpóźniej do końca tej dekady - oznajmił Kahl.

Podczas publicznego przesłuchania w Bundestagu najwyżsi rangą przedstawiciele niemieckich służb wywiadowczych skupili się na hybrydowych i tajnych działaniach Rosji. - Obserwujemy agresywne zachowanie rosyjskich służb wywiadowczych - dodawał szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang, cytowany przez agencję dpa.

