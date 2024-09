Szok, co o kobietach powiedział papież Franciszek. "Płodne przyjęcie". Świat grzmi!

Siergiej Ławrow mówił o broni nuklearnej przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. "Bezsens i niebezpieczeństwo samej idei walki o zwycięstwo z mocarstwem nuklearnym, którym jest Rosja”

Nie ma już chyba tygodnia bez rosyjskich gróźb atomowych. Ostatnio Władimir Putin mówił o broni nuklearnej w odpowiedzi na rozmowy wśród sojuszników Kijowa na temat możliwości dania Ukraińcom zielonego światła do atakowania celów w Rosji przy pomocy zachodniej broni dalekiego zasięgu. Putin stwierdził, że taka zgoda oznaczałaby wojnę Rosji z NATO. Następnie rosyjski dyktator zapowiedział zmianę w rosyjskiej doktrynie nuklearnej, która pozwalałaby na odpowiedź przy użyciu broni atomowej nawet w razie ataku na Federację Rosyjską bronią konwencjonalną. Tym razem to minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku zaczął mówić o tej najstraszniejszej broni. Ostrzegł, by nie odrzucać przedstawianych przez Rosję propozycji zakończenia wojny na Ukrainie i nie popierać tych prezentowanych przez Kijów - jak wiadomo, zawsze zakładających całkowite wycofanie wojsk Rosji z okupowanych terenów z Krymem włącznie.

Siergiej Ławrow sugerował rozszerzenie wojny na Ukrainie? "Już przygotowują Europę na to, aby również rzuciła się w tę eskapadę”

„Nie będę tu mówił o bezsensie i niebezpieczeństwie samej idei walki o zwycięstwo z mocarstwem nuklearnym, którym jest Rosja” – powiedział Siergiej Ławrow. Równie bezsensowne jest to, że zachodni zwolennicy Kijowa przysięgają, że nie ma alternatywy dla negocjacji opartych na niesławnej formule pokojowej” - kontynuował, mając na myśli formułę pokojową Ukrainy. „Obecni anglosascy stratedzy nie ukrywają swoich pomysłów. Na razie mają nadzieję pokonać Rosję, wykorzystując nielegalny neonazistowski reżim kijowski, ale już przygotowują Europę na to, aby również rzuciła się w tę samobójczą eskapadę” – powiedział wieloznacznie Ławrow, być może sugerując, że inne kraje poza Ukrainą mogą włączyć się do wojny.

Sonda Czy Rosja użyje broni nuklearnej? Tak Nie Nie mam zdania

⚡️🇷🇺Russia once again intimidates the world with nuclear threats at the UN General Assembly. The so-called Minister of Foreign Affairs of Russia, Sergey Lavrov, said that "it is stupid and dangerous to try to defeat a nuclear power such as Russia." pic.twitter.com/xcJmu041Ow— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 29, 2024

QUIZ. II Wojna Światowa. Co o niej wiesz? Pytanie 1 z 10 W trakcie II Wojny Światowej w amerykańskiej marynarce wojennej służył bratanek: Adolfa Eichmanna Josepha Goebbelsa Adolfa Hitlera Dalej