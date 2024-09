Putin grozi NATO wojną. Prezydent zabrał głos

Putin powiedział, że zgoda na to, by Ukraina uderzała na terenie Rosji pociskami dalekiego zasięgu, będzie oznaczać wojnę z NATO. Zełenski nadal namawia Zachód do wydania takiej zgody

Obawy przed eskalacją wojny na Ukrainie przez dłuższy czas nie był już tak silne, jak po samym jej wybuchu, ale teraz sytuacja ponownie robi się wyjątkowo napięta. Wszystko przez dyskusje na temat tego, na ile pozwolić Ukrainie robić z zachodnią bronią, co uzna za stosowne. Konkretnie chodzi o możliwość uderzania w cele na terytorium Rosji przy pomocy pocisków dalekiego zasięgu dostarczonych przez Zachód. Rozmowy na ten temat skomentował Władimir Putin. Rosyjski prezydent wprost zagroził NATO wojną, jeśli wyda ono zgodę na to, by Ukraina uderzała na terenie Rosji pociskami dalekiego zasięgu. "Jeśli taka decyzja zostanie podjęta, będzie to oznaczać nic innego, jak bezpośrednie zaangażowanie państw NATO w wojnę na Ukrainie. Zmieniłoby to naturę konfliktu. Oznaczałoby to, że państwa NATO są w stanie wojny z Rosją" – powiedział Władimir Putin.

"Skoro sojusznicy wspólnymi siłami zestrzeliwują rakiety i drony nad Bliskim Wschodem, to dlaczego nadal nie ma podobnej decyzji?"

Teraz głos zabrał w tej sprawie prezydent Ukrainy, który ponawia apele o danie jego krajowi zielonego światła do atakowania Rosji pociskami dalekiego zasięgu na jej terenie. "Skoro sojusznicy wspólnymi siłami zestrzeliwują rakiety i drony nad Bliskim Wschodem, to dlaczego nadal nie ma podobnej decyzji, aby zestrzeliwać rosyjskie rakiety i drony nad Ukrainą?" - pytał retorycznie Zełenski na konferencji prasowej zorganizowanej przez fundację ukraińskiego miliardera Wiktora Pinczuka. "Nawet boją się powiedzieć: 'pracujemy nad tym'" - dodał. Ujawnił również, że jeszcze we wrześniu spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem i przedstawi mu swój plan zakończenia wojny. Tymczasem Rosja poinformowała, że odzyskała część zajętego przez Ukraińców obwodu kurskiego, Ukraina potwierdziła i zapewniła, że trwa kontrofensywa. Decydujące walki toczą się pod Pokrowskiem na Ukrainie. Miasto to jest kluczowym punktem logistycznym armii ukraińskiej, jego zdobycie byłoby bardzo niekorzystne dla Ukrainy.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy ramps up his criticism of western partners for their lagging support https://t.co/flIjHAHnkP— Bloomberg (@business) September 13, 2024

