Rosjanie nie chcą Putina?! Wyniki nowego sondażu są miażdżące

Rosjanie nie chcą Władimira Putina? Podchwytliwe pytanie obnażyło zaskakujące fakty. Aż 68 nie ma wątpliwości

Władimir Putin z oczywistych względów jest jedną z najczęściej potępianych i krytykowanych osób na świecie. Tymczasem wszelkie sondaże przeprowadzane w Rosji, nawet przez takie ośrodku, jak Centrum Lewada, mimo wojny na Ukrainie wskazują na niezmiennie bardzo wysokie poparcie dla prezydenta Federacji Rosyjskiej. Jak podaje obecnie portal Statista, pod koniec sierpnia 2023 roku Putina popierało 80 proc. ankietowanych, a zdecydowanie nie podobał się jedynie 16 procentom. A gdyby tak przeprowadzić sondaż, zadając pytanie w nieco inny sposób? Zdecydowała się na to rosyjska sondażownia Russian Field, a wyniki opublikowały niezależny od Kremla portal Wiorstka, a także np Meduza. W dniach 2-10 września zapytano Rosjan o to, jakie cechy powinna mieć osoba ubiegająca się o urząd prezydenta. Wymieniono pewną cechę, którą ewidentnie posiada Władimir Putin. Aż 68 proc. zdecydowanie nie życzyło sobie takiego prezydenta! O jaką cechę chodzi?

Rosjanie chcą wojskowego, ale nie starego i nie geja. Nowy sondaż w Rosji

Chodzi o... wiek. Sondażownia zapytała ankietowanych, czy urząd prezydenta powinna sprawować osoba w wieku powyżej 70 lat. Aż 68 proc. odpowiedziało, że nie! Tymczasem Putin już w październiku skończy 71 lat. A może spora część Rosjan żyje w przekonaniu, że dyktator jest młodszy? Trudno powiedzieć! Ciekawe są też odpowiedzi na inne pytania. 80 proc. Rosjan nie chciałoby, by ich przywódcą został homoseksualista, 33 proc., by był to Żyd, a 28 proc., by była to kobieta. Najczęściej wymienianą pożądaną cechą prezydenta Rosji jest... bycie wojskowym (27 proc.), kobiety na Kremlu życzyłoby sobie 17 proc.

Sonda Czy znasz kogoś, kto popiera działania Putina? Tak Nie

More than two thirds of Russians do not want a president older than 70, independent survey finds https://t.co/8s1EPdZrrA— giovanni dall'olio 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@giovannidalloli) September 20, 2023

QUIZ. Największe wpadki prezydentów Polski. Tego nie dało się zapomnieć? Pytanie 1 z 15 Który z nich miał cierpieć na "pourazowy zespół przeciążeniowy goleni prawej" podczas wizyty w Charkowie? Lech Wałęsa Aleksander Kwaśniewski Lech Kaczyński Bronisław Komorowski Andrzej Duda Dalej