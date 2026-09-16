Rosjanie próbowali zestrzelić samolot Wołodymyra Zełenskiego? Prezydent Ukrainy przerywa milczenie

Zamachy na samolot Wołodymyra Zełenskiego? Prezydent Ukrainy uważa, że to Rosja

Wołodymyr Zełenski przekazał w rozmowie z CBS News, że w ostatnich tygodniach jego samolot miał dwa razy znaleźć się na celowniku rosyjskich dronów. Jak twierdzi prezydent Ukrainy, do obu niebezpiecznych zdarzeń doszło podczas jego podróży przez Mołdawię.

O pierwszym incydencie informowano już wcześniej. 9 września Zełenski podróżował z Mołdawii do Oslo. Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere przekazał później, że samolot ukraińskiego przywódcy podczas startu niemal został trafiony przez drona, który znajdował się w mołdawskiej przestrzeni powietrznej.

O szczegółach tego zdarzenia Stoere mówił w norweskiej telewizji publicznej NRK. Według jego relacji do niebezpiecznej sytuacji doszło w chwili, gdy maszyna z Zełenskim startowała z Mołdawii. – Jego samolot został niemal trafiony przez drona, kiedy maszyna startowała z Mołdawii. To rzeczywistość, w której Zełenski na co dzień funkcjonuje – powiedział premier Norwegii.

Według Zełenskiego jeden lub dwa drony ponownie pojawiły się w przestrzeni powietrznej Mołdawii, kiedy jego samolot przelatywał przez Kiszyniów

Teraz prezydent Ukrainy poinformował, że podobna sytuacja powtórzyła się kilka dni później, gdy wracał na Ukrainę. Według Zełenskiego jeden lub dwa drony ponownie pojawiły się w przestrzeni powietrznej Mołdawii, kiedy jego samolot przelatywał przez Kiszyniów. O tym przypadku wcześniej nie informowano.Po pierwszym incydencie ukraińskie władze informowały, że Zełenski i pozostali członkowie prezydenckiej delegacji byli bezpieczni. Nie było jednak wtedy wiadomo, czy obecność drona w pobliżu samolotu była przypadkowa, czy było to celowe działanie. Zełenski uważa, że oba zdarzenia były elementem rosyjskiej strategii zastraszania jego oraz zagranicznych przywódców. Jest to jednak ocena prezydenta Ukrainy. CBS News zaznacza, że nie zostało niezależnie potwierdzone, iż w obu przypadkach celem rosyjskich dronów był właśnie samolot Zełenskiego.

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Владимир Зеленский заявил, что Россия дважды пыталась атаковать его президентский самолёт беспилотниками во время перелётов через Молдовуhttps://t.co/uL6MPausRr pic.twitter.com/GuRUuxJpT0— Oleksandr Tymoshenko (@OTymoshenko) September 16, 2026

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