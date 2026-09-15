Etna znów dała o sobie znać. Lotnisko w Katanii zamknięte

Kolejna tego lata aktywność Etny poważnie zakłóciła funkcjonowanie jednego z najważniejszych portów lotniczych na Sycylii. Lotnisko w Katanii zostało zamknięte w poniedziałek rano, gdy wulkan zaczął emitować znaczne ilości pyłu.

Pył wulkaniczny stanowi poważne zagrożenie dla lotnictwa. Drobne cząsteczki mogą przedostawać się do silników samolotów i powodować ich uszkodzenia, dlatego w przypadku zwiększonej aktywności wulkanu konieczne jest monitorowanie sytuacji i odpowiednie ograniczanie ruchu.

Po niemal dwóch dobach przerwy sytuacja zaczęła się poprawiać. We wtorek wieczorem spółka zarządzająca lotniskiem poinformowała o wznowieniu przylotów i odlotów. Stało się to możliwe po obniżeniu poziomu alarmu.

Pasażerowie, którzy planują podróż z Katanii lub do Katanii, powinni jednak przed wyjazdem na lotnisko sprawdzić aktualny status swojego połączenia. Wznowienie pracy portu nie oznacza bowiem automatycznie, że wszystkie loty odbędą się zgodnie z pierwotnym rozkładem.

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To kolejne problemy z lotami tego lata

Wtorkowe otwarcie lotniska nie jest pierwszą sytuacją w tym sezonie, gdy aktywność Etny poważnie komplikuje podróże na Sycylię.

W pierwszej połowie sierpnia wielodniowy paraliż lotniska przypadł na szczyt sezonu turystycznego. Wówczas odwołano kilkaset lotów, a tysiące podróżnych musiały mierzyć się ze zmianami planów, opóźnieniami i koniecznością szukania alternatywnych połączeń.

Katania jest jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych Sycylii. Lotnisko obsługuje ogromny ruch turystyczny, szczególnie w miesiącach wakacyjnych, dlatego każda poważniejsza przerwa w jego funkcjonowaniu szybko odbija się na podróżnych.

Do sytuacji odnosił się wcześniej włoski minister ds. obrony cywilnej Nello Musumeci. Komentując problemy wynikające z położenia portu lotniczego w pobliżu aktywnego wulkanu, powiedział: „To nie wulkan jest w złym miejscu, lecz lotnisko”.

Etna pozostaje jednym z najbardziej aktywnych wulkanów Europy, a jej kolejne epizody erupcyjne regularnie wpływają na funkcjonowanie lotniska w Katanii.