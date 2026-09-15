Są pierwsze zdjęcia Meghan Markle w Anglii! Nie zgadniesz, co robiła

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-15 13:20

Czym będą zajmować się Meghan Markle i książę Harry w Wielkiej Brytanii? Na razie najwyraźniej wypoczywają na łonie natury po trudach latania z jednej strony oceanu na drugą. Przynajmniej jeśli wierzyć Instagramowi. Meghan pokazała tam krótki filmik pokazujący rodzinne spacery, pływanie łódkami i grzanie się przy kominku. Sielanka?

Meghan Markle opublikowała na Instagramie film pokazujący, co ona i jej rodzina robią w Wielkiej Brytanii. Sielanka!

Meghan Markle zdążyła już pokazać w mediach społecznościowych, jak jej rodzina spędza czas po powrocie do Wielkiej Brytanii. 34-sekundowy film to zbiór krótkich ujęć z Meghan, księciem Harrym oraz ich dziećmi – 7-letnim Archiem i 5-letnią Lilibet. Nagranie powstało głównie na łonie natury, a w tle słychać piosenkę „Wake Me Up Before You Go-Go” zespołu Wham!.

Na jednym z ujęć Harry, Archie i Lilibet płyną łódką po jeziorze. Towarzyszy im pies biegający po brzegu. Później Harry i jego syn przygotowują się do łowienia ryb. 

Na filmie pojawia się także Lilibet. Dziewczynka siedzi z bosymi stopami przy ogniu. Widać, że ma paznokcie u stóp pomalowane na różowo. Później jedzie po parkowej ścieżce na różowym rowerze z frędzlami. Z tyłu roweru znajduje się siedzenie dla lalki. Dziewczynka jedzie w kierunku grupy jeleni.

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W kolejnych ujęciach widać Archiego biegnącego w różowej koszulce i niebieskich kaloszach. Harry woła wtedy syna po imieniu. Kamera pokazuje też beztroskie brodzenie w kaloszach po brytyjskich błotach.

Meghan pokazała też siebie i Harry'ego podczas spaceru. Para ubrana w kalosze trzyma się za ręce i idzie wiejską drogą. W pewnym momencie Meghan odwraca się w stronę kamery, prawdopodobnie trzymanej przez jedno z dzieci, i zachęca: „Come on, you! Come on!”, czyli „No chodź! Chodź!”.

Na innych fragmentach rodzinny pies biegnie leśną ścieżką między drzewami i paprociami. Meghan nie dodała do filmu tradycyjnego opisu. Na nagraniu umieściła jedynie brytyjską flagę i czerwone serce. Jednak kocha Anglię?

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