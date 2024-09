Rośnie liczba ofiar powodzi! Już kilkunastu zabitych

Coraz więcej ofiar powodzi w Polsce i innych krajach. Pięciu zabitych w naszym kraju, sześciu w Rumunii, ofiary także w Austrii i Czechach

Potężny żywioł podczas powodzi w Polsce i innych krajach Europy zabija coraz więcej osób! Niestety, tragiczny bilans powiększa się z każdą godziną. Dziś, 16 września rano pojawiły się informacje o znalezieniu ciała piątej ofiary powodzi w Polsce. Ciało mężczyzny znaleziono w pobliżu ul. Jagiellońskiej w Nysie, według "Nowin Nyskich" to 71-letni znany chirurg z Prudnika. Pierwszą ofiarą był mężczyzna z miejscowości Krosnowice w powiecie kłodzkim. O jego śmierci powiadomił Donald Tusk na konferencji prasowej. Zginęli też mężczyzna z Bielska-Białej, kobieta z miejscowości Nowy Świętów w powiecie nyskim oraz starsza mieszkanka Lądka-Zdroju. Rozmiar kataklizmu pozwala spodziewać się, że ofiar będzie niestety więcej. Tymczasem w innych krajach Europy także przybywa zabitych.

Najwięcej ofiar śmiertelnych póki co w Rumunii. Tragiczny bilans niestety z pewnością wzrośnie

W Rumunii 15 września wieczorem potwierdzono śmierć szóstej ofiary. To kobieta, która utonęła w okręgu gałackim, jednym z najbardziej dotkniętych powodzią miejsc w tym kraju. W regionie tym wielka woda zniszczyła 5,4 tysiąca domów. Na filmach, które pojawiają się w mediach społecznościowych widać całe miejscowości, w których z wody wystają tylko szczyty dachów. W Czechach poszukiwane są co najmniej cztery osoby. Jedna utonęła, trzy kolejne były w samochodzie, który porwała woda. Czwarta osoba z tego pojazdu zdołała uciec. W Austrii lawina śnieżna (niżej pada deszcz, w górach śnieg) porwała turystę z Niemiec, który wspinał się w grupie wycieczkowej. Sytuacja powodziowa we wszystkich tych krajach, w tym w Polsce nadal jest fatalna, najgorzej jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Woda zniszczyła m.in. tamę w Stroniu Śląskim i most w Głuchołazach. Woda zalała także Kłodzko i Lądek-Zdrój. Na filmach z miejsca tragedii widać nawet duże murowane domy, które walą się pod naporem rwących rzek, w jakie zmieniły się spokojne dotąd ulice.

Sonda Czy w miejscu Twojego zamieszkania jest teraz powódź? Tak, sytuacja jest bardzo zła Są niewielkie podtopienia Nie, nic się nie dzieje

At least six people have died and others are missing as eastern and central Europe is struck by torrential rain and flooding.Read more: https://t.co/bNNf3T3E3t pic.twitter.com/lQbGswbRcW— Sky News (@SkyNews) September 15, 2024

The death toll in central and eastern Europe rose following days of torrential rain that triggered floods and burst riverbanks https://t.co/fnPyf86BsG pic.twitter.com/gUa2TIFVHw— Reuters (@Reuters) September 15, 2024

#BREAKING There is a flood in the lower part of Poland, comparable to that of 1997. called the flood of the century. The city of Głuchołazy is mostly underwater. In many regions the situation is tragic.#powódź #głuchołazy #Flood #powodź2024 #PolandFloods pic.twitter.com/pO1X0znIbP— 🌐 Short Reports 🌐 (@ShortReportOnX) September 15, 2024

