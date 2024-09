Już pięć ofiar powodzi w Polsce. Ciało mężczyzny na zatopionej ulicy

Ciało mężczyzny w Nysie. Ulica była zalana

Ciało mężczyzny znaleziono w pobliżu ul. Jagiellońskiej w Nysie, która w niedzielę znajdowała się całkowicie pod wodą. O śmierci mężczyzny jako pierwszy poinformował lokalny portal Nowiny Nyskie. - Dostanie się na miejsce jest wręcz niemożliwe. Służby pojawiły się na miejscu dzięki ciężkim wozom bojowym - informowano.

Służbom szybko udało się ustalić tożsamość ofiary. To 71-latek, który był poszukiwany od kilku godzin. Nieoficjalne informacje mówią o tym, że zaginiony był znanym chirurgiem i wieloletnim ordynatorem szpitala w pobliskim Prudniku.

Pięć ofiar śmiertelnych powodzi w Polsce

Łącznie w wyniku powodzi w Polsce zginęło już pięć osób. Pierwsza ofiara to mężczyzna z miejscowości Krosnowice w powiecie kłodzkim. Druga to mężczyzna z Bielska-Białej, którego ciało znaleziono w pobliżu potoku.

Opolski Urząd Wojewódzki poinformował ponadto w komunikacie, że w miejscowości Nowy Świętów w powiecie nyskim, w zalanym budynku odnaleziono zwłoki kobiety. O innej osobie, której śmierć mogła mieć związek z powodzią, poinformował w niedzielę burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki. Chodzi o kobietę, której ciało znaleziono w jednym z mieszkań.

W Lądku-Zdrój zerwała się tama. Przerażający widok Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Krytyczna sytuacja w Nysie. Ewakuowano szpital

W Nysie od niedzielnego popołudnie sytuacja jest krytyczna - po zwiększeniu zrzutu wody z Jeziora Nyskiego do Nysy Kłodzkiej woda zalewa ulice miasta. Przyczyną, oprócz intensywnych opadów deszczu, jest zwiększony zrzut wody ze zbiornika retencyjnego Jezioro Nyskie do Nysy Kłodzkiej po tym, jak w Stroniu Śląskim doszło do pęknięcia tamy. Nocą przez miasto przeszła fala kulminacyjna/

Dramatyczne sceny rozegrały się w szpitalu powiatowym, gdzie woda wdarła się na szpitalny oddział ratunkowy. Pacjenci zostali stamtąd ewakuowani na pontonach i łodziach. NFZ podał, że ewakuowano 33 pacjentów, w tym dzieci, kobiety w ciąży, pacjentów z oddziałów chorób wewnętrznych i chirurgicznego.