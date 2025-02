Rosyjski samolot nad Bałtykiem. NATO pilnie poderwało myśliwce!

Chciała zrobić zdjęcie rekina, on odgryzł jej ręce! Horror na Bahamach

Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Nie pokazywał się radarom!

Do dziwnej sytuacji doszło nad Bałtykiem w poniedziałek, 17 lutego. Jak informuje Onet, stacjonujące na Litwie w ramach misji NATO francuskie myśliwce Rafale przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20M. Rosyjski samolot zwiadowczy cały czas przebywał w przestrzeni międzynarodowej, ale zachowywał się niezgodnie z przepisami lotniczymi - tzn. ukrywał położenie przed cywilnymi kontrolerami. To mogło spowodować poważne zagrożenie w ruchu lotniczym - rosyjski samolot mógł się na przykład zderzyć z jakimś samolotem pasażerskim.

Rosja znów nad Bałtykiem. NATO poderwało myśliwce!

W związku z zagrożeniem poderwano myśliwce NATO - leciały w pobliżu rosyjskiego samolotu, nadając własny sygnał identyfikacyjny, który był widoczny na ekranach cywilnych radarów wtórnych. Onet podkreśla, że to nie była pierwsza tego typu sytuacja. Wcześniej do podobnego incydentu doszło 7 lutego. Wtedy rosyjski samolot naruszył przestrzeń powietrzną Finlandii. 11 lutego natomiast doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi Polski.

