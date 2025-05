Katar negocjuje: Czy Izrael i Hamas zbliżą się do rozejmu?

W sobotę w Katarze rozpoczęła się kolejna runda negocjacji między Izraelem a Hamasem, mająca na celu osiągnięcie rozejmu w Strefie Gazy. Jak poinformował agencję Reutera przedstawiciel Hamasu, Taher al-Nono, rozmowy prowadzone są "bez warunków wstępnych". Strona izraelska również potwierdziła fakt wznowienia dialogu.

Delegacja Hamasu przedstawiła swoje oczekiwania, które obejmują "konieczność zakończenia wojny, wymianę więźniów, wycofanie się przez Izrael ze Strefy Gazy oraz pozwolenie na pomoc humanitarną".

Jakie warunki stawia Izrael, a czego żąda Hamas?

Minister obrony Izraela, Israel Kac, potwierdził wznowienie negocjacji w Katarze, podkreślając, że dotyczą one porozumienia w sprawie uwolnienia izraelskich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Zaznaczył jednak, że przed rozpoczęciem rozmów Izrael nie zgodził się na zawieszenie broni ani na zdjęcie blokady ze Strefy Gazy.

Stanowisko Hamasu jest odmienne. Organizacja deklaruje gotowość do rozejmu i uwolnienia zakładników, ale pod warunkiem, że będzie to wiązało się z perspektywą zakończenia wojny. Izrael odrzuca tę propozycję, argumentując, że nie gwarantuje ona rozbrojenia Hamasu i odsunięcia go od władzy w Strefie Gazy. Rząd Izraela podkreśla, że jego celem jest uwolnienie zakładników i zniszczenie Hamasu.

Ofensywa w Gazie i wizyta Trumpa: Co wpływa na negocjacje?

Negocjacje w sprawie rozejmu w Gazie zostały wznowione pomimo trwającej ofensywy Izraela w Strefie Gazy. Reuters informuje, że w ciągu ostatnich 72 godzin nowej ofensywy zginęły i ranne zostały setki osób, a wiele ludzi może wciąż znajdować się pod gruzami budynków.

Agencja Reuters zaznacza również, że powrót do rozmów nastąpił po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa na Bliskim Wschodzie. Wizyta ta mogła wpłynąć na dynamikę negocjacji i skłonić strony do ponownego podjęcia dialogu w sprawie rozejmu w Gazie.

Wojna w Gazie: Jakie są cele Izraela i Hamasu i czy rozejm jest możliwy?

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, kiedy Hamas zaatakował południe Izraela, zabijając około 1200 osób i uprowadzając 251. Izraelska armia szacuje, że w niewoli pozostaje 123 zakładników, a ciała 35 porwanych są przetrzymywane. Według kontrolowanych przez Hamas władz lokalnych, w wyniku wojny zginęło ponad 36 tysięcy Palestyńczyków. Izrael deklaruje, że jego celem jest uwolnienie zakładników i zniszczenie Hamasu. Palestyńska grupa, uznawana przez wiele państw za organizację terrorystyczną, twierdzi, że jest gotowa na rozejm, ale musi się to wiązać z zakończeniem wojny.

Perspektywy na przyszłość pozostają niepewne. Wznowienie negocjacji w sprawie rozejmu w Gazie daje pewną nadzieję na deeskalację konfliktu, ale rozbieżności w stanowiskach stron mogą utrudnić osiągnięcie trwałego porozumienia.