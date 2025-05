Wyniki exit polls: Simion na czele

Wybory w Rumunii. Zgodnie z badaniami exit poll opublikowanymi przez telewizję Digi24, George Simion z partii AUR uzyskał 33,1% głosów. Na drugim miejscu uplasował się liberał Crin Antonescu z wynikiem 22,9%. Trzecie miejsce zajął Nicusor Dan, burmistrz Bukaresztu, z wynikiem 20,9%. Badanie przeprowadził ośrodek CURS. Podobne wyniki dały badania przeprowadzone przez inne ośrodki. INSCOP wskazał na Simiona z wynikiem 36,2%, Antonescu z 21,5% i Dana z 20,6%. Z kolei AVANGARDE dało Simionowi 30%, a Danowi i Antonescu po 23%.

Aktywność diaspory i precyzja sondaży

Komentatorzy zwracają uwagę, że badania exit poll nie uwzględniają w pełni głosów diaspory, czyli ponad 6 milionów obywateli Rumunii mieszkających za granicą. Ponadto, odnotowano wysoki odsetek odmowy odpowiedzi w sondażach, co może wpłynąć na ich precyzyjność. Mimo to, wyniki exit polls są zbliżone do danych z sondaży przedwyborczych, co wskazuje na realne poparcie dla Simiona i jego partii.

Wybory charakteryzowały się dużą aktywnością diaspory. Do godziny 21:00 za granicą zagłosowało około 970 tysięcy obywateli, co jest wynikiem wyższym niż w pierwszej turze wyborów prezydenckich w listopadzie, która została unieważniona. Wówczas do urn poszło 821 tysięcy Rumunów poza granicami kraju.

Główni kandydaci i powtórzone wybory

W wyborach brało udział 11 kandydatów, ale główna rywalizacja toczyła się pomiędzy czwórką głównych pretendentów: George Simionem, Crinem Antonescu, Nicusorem Danem i byłym premierem Victorem Pontą.

Niedzielne wybory są powtórnym głosowaniem, po tym jak w grudniu 2024 roku Sąd Konstytucyjny unieważnił pierwszą turę z 24 listopada 2024 roku. Przyczyną były zarzuty wobec Calina Georgescu, który zdobył wówczas pierwsze miejsce, o nadużycia w kampanii i wsparcie ze strony „aktora zewnętrznego” (Rosji).

Druga tura wyborów odbędzie się 18 maja. Będzie to decydujące starcie pomiędzy George Simionem a Crinem Antonescu, a wynik tego pojedynku zadecyduje o przyszłości Rumunii.

