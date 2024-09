Ryanair musi oddać pasażerce pieniądze. Posypią się pozwy? Sprawdź, czy Ty też dostaniesz kasę!

Pierwszy taki wyrok w Portugalii. Tanie linie lotnicze będą mieć kłopoty?

Ten wyrok może uruchomić lawinę pozwów, a tym samym oznaczać ogromne kłopoty dla wielu linii lotniczych. Portugalskie media przekazały w środę, 11 września, że sąd w mieście Braga na północy kraju, nakazał liniom lotniczym Ryanair zwrot pobranej od jednej z pasażerek opłaty za bagaż podręczny w wysokości 56,5 euro wraz z odsetkami i kosztów procesu sądowego. Sędzia Antonio Oliveira Mestre, który przewodniczył postępowaniu stwierdził, że linie bezprawnie pobrały od swojej klientki opłatę z tytułu bagażu podręcznego, którego rozmiary były nieco większe niż wymagane przez linię lotniczą 40x25x20 cm. Powiedział wprost, że to "nielegalne". "Nielegalną praktyką jest pobieranie dodatkowych środków za posiadanie osobistego bagażu, który mieści się na pokładzie samolotu, a jego wielkość nie przekracza rozmiarów 55x40x20 cm".

Szykuje się lawina pozwów? Podróżni się zdenerwują

To nie wszystko, sędzia zauważył też, że tak naprawdę pasażerka została zmuszona do dwukrotnego płacenia za bagaż, "gdyż koszt transportu jej torby podręcznej w rzeczywistości został już pobrany przy zakupie biletu lotniczego". Portugalskie media nie mają wątpliwości, że to początek kłopotów tzw. tanich linii lotniczych. W telewizji CNN Portugal przyznano, że werdykt jest bezprecedensowy w Portugalii. Telewizja przypomniała, że sześć podobnych spraw, w których licznych pasażerów reprezentuje stowarzyszenie Citizen's Voice, czeka na rozstrzygnięcie przed portugalskim wymiarem sprawiedliwości. Dotyczą one linii Ryanair, Easyjet, Wizzair oraz Vueling. "Firmy te mogą zostać zmuszone przez sądy do wypłaty pasażerom odszkodowań o łącznej wartości 10 mld euro" - podsumował dziennikarz stacji.

Teraz zapewne podróżni na całym świecie sięgają pamięcią do swoich wypraw wymienionymi liniami i próbują przypomnieć sobie, czy aby również nie byli zmuszani, by ponieść dodatkową opłatę za minimalnie niewymiarowy bagaż podręczny. Posypią się pozwy?