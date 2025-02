Rzucił się na księdza podczas mszy! Wideo w sieci

Mężczyzna rzucił się na księdza podczas mszy i wymierzył mu potężny cios na ołtarzu! Dantejskie sceny w kościele

Tajemniczy skandal podczas mszy w Stanach Zjednoczonych! Do bulwersujących scen doszło w katedrze Matki Bożej z Lourdes w Spokane w stanie Waszyngton. Jak podaje m.in. KREM2, trwał tam właśnie drugi dzień nowenny do Matki Bożej z Lourdes. Przy ołtarzu klęczeli pogrążeni w modlitwie ksiądz David Gaines, wikariusz parafii i biskup Thomasa Daly. W kościele zgromadziło się około czterystu wiernych. Panowała podniosła atmosfera. Ale to zmieniło się w ciągu sekund! Jak widzimy na nagraniu monitoringu kościelnego, które trafiło do sieci, w pewnym momencie z jednej z pierwszych ławek zerwał się gwałtownie pewien rosły mężczyzna. Pobiegł na ołtarz i na oczach wszystkich, w samym środku modlitwy, wymierzył księdzu Davidowi Gainsowi potężny cios w twarz. Kapłan zauważył biegnącego mężczyznę i zanim został uderzony, zdążył wstać i podnieść ręce. Po chwili osunął się na ziemię. Modlitwy natychmiast zostały przerwane.

"Modliliśmy się za niego, ponieważ z jakimikolwiek demonami się zmagał, musi zostać uzdrowiony"

Biskup, a następnie kilku mężczyzn spośród wiernych rzuciło się ratować księdza i obezwładniać agresora. Na szczęście kapłanowi nic poważnego się nie stało, a krewki uczestnik nabożeństwa został spacyfikowany przez kilka osób. Według KXLY był to Joshua James Sommers. Nadal nie wiadomo, dlaczego zaatakował księdza podczas mszy. Czy była to jakaś osobista zemsta, a może przejaw choroby psychicznej? W każdym razie Sommers został wyprowadzony z kościoła przez kilku mężczyzn i przekazany policjantom. Zakuty w kajdanki, trafił do więzienia hrabstwa Spokane pod kilkoma zarzutami napaści i usiłowania napaści. "Muszę powiedzieć, że wszyscy byliśmy wstrząśnięci. Nie spodziewaliśmy się zobaczyć czegoś takiego, gdy zebraliśmy się na modlitwę i oddawanie czci" - powiedział KXLY ksiądz proboszcz Darrin Connall, który przewodniczył modlitwie, gdy doszło do ataku. Jak dodał, tuż po wyprowadzeniu agresora duchowni zaczęli się za niego modlić. "Po prostu przerwaliśmy nabożeństwo i modliliśmy się za niego, ponieważ z jakimikolwiek demonami się zmagał, musi zostać uzdrowiony" - dodał ksiądz Connall.

Shocking attack at the Cathedral of Our Lady of Lourdes in Spokane on Feb 4th. A man named as Joshua James Sommers ran onto the altar & attempted to punch Fr. David Gaines but missed. Sommers was restrained until police arrived. pic.twitter.com/VVPEoPCoMg— Mark (@sitsio) February 6, 2025

