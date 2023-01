i Autor: AP

Zaatakował niewinnych ludzi

Rzucił się na pasażerów pociągu z nożem! Nie żyją dwie osoby, pięć jest rannych

W środę, 25 stycznia na północy Niemiec doszło do przerażającego ataku nożownika. Rzucił się on na pasażerów pociągu z Kilonii do Hamburga. Minister spraw wewnętrznych kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn przekazała, że napastnik zabił dwie osoby i ranił pięć kolejnych. Motyw jego działania nie jest obecnie znany.