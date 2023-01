Młoda kobieta zmasakrowana na lotnisku. Śmierć, jak z filmu grozy

Ukraiński dowódca dostał MILION dolarów spadku! To, co zrobił z pieniędzmi, szokuje!

USA. Tragedia na lotnisku w Montgomery. Kobieta zmasakrowana przez silnik samolotu

W sylwestra 2022 roku na lotnisku w Montgomery w stanie Alabama rozegrała się scena, jak z koszmarnego filmu grozy. 34-letnia kobieta zajmująca się obsługą bagażową została zmasakrowana przez silnik samolotu linii Envoy Air. Makabryczne zdarzenie zostało nagrane przez lotniskową kamerę, co ułatwiło pracę Amerykańskiej Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Transportu, badającej okoliczności śmiertelnego wypadku. Telewizja WSFA12 News podała, że członkowie komisji sformułowali już wstępny raport na temat sylwestrowego horroru. Wnioski są przerażające...

Wstępne ustalenia komisji. Sama popełniła śmiertelny błąd

Z ustaleń komisji wynika, że w momencie tragicznego zdarzenia silniki samolotu były włączone ze względu na usterkę maszyny, polegającą na awarii pomocniczej jednostki napędowej. Silniki miały pozostać włączone na czas dwóch minut, żeby mogły się schłodzić. Kapitan samolotu poinformował obsługę lotniska o takiej konieczności i dlatego jeszcze przed lądowaniem pracownicy portu lotniczego zostali poinstruowani, żeby zachować bezpieczną odległość od silników. Niestety z niewyjaśnionego powodu 34-latka zlekceważyła ten wymóg bezpieczeństwa, co przypłaciła życiem. Dodatkowo otrzymywała sygnały ostrzegawcze przed zbliżaniem się do pracujących silników, lecz nawet to nie powstrzymało jej przed strasznym błędem. Została wessana do środka osłony silnika i nie miała żadnych szans na uratowanie życia.

