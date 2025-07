Samolot nagle zaczął spadać! Wideo pokazało, co działo się w środku

Horror w samolocie Boeing nad Japonią. Maszyna zaczęła gwałtownie opadać, pasażerowie żegnali się z życiem i z bliskimi

Takich chwil obawia się każdy, kto choć trochę obawia się latania samolotem! Nagle dochodzi do awarii, wyskakują maski tlenowe, stewardesy wydają polecenia, a maszyna gwałtownie opada. Jak wtedy zachowują się pasażerowie? Pokazała to dramatyczna sytuacja, do której doszło w ostatni poniedziałek w Japonii. Samolot Boeing należący do linii lotniczych Spring Airlines Japan z Szanghaju do Tokio nagle spadł o 7,6 kilometra w dół w ciągu zaledwie 10 minut. Część z prawie 200 osób na pokładzie była nieprzytomna, a inni żegnali się z bliskimi. Jak widać na zdjęciach i filmach, inni siedzieli z maskami na twarzach i z przerażonymi minami, czekając bezradnie na rozwój wydarzeń. „Usłyszałem stłumiony huk, a maska tlenowa odpadła po kilku sekundach. Stewardesa płakała i krzyczała, żeby założyć maskę tlenową, mówiąc, że samolot miał awarię” — powiedział Viral Press jeden z pasażerów. Inny pasażer relacjonuje, że zaczął spisywać testament i podawał bliskim szczegóły swojego ubezpieczenia na życie oraz numery PIN do kart bankowych. Na szczęście udało się awaryjnie wylądować na lotnisku Kansai w Osace. Nikomu nic poważnego się nie stało. Wszczęto dochodzenie w celu ustalenia przyczyny awarii. Tym ra.zem skończyło się na strachu, ale to przecież kolejny incydent związany z Boeingami

Niedawno miała miejsce głośna katastrofa lotnicza Boeinga w Indiach. Niemal 300 ofiar i jeden ocalały

Katastrofa lotnicza w Indiach była szeroko komentowana na świecie od 12 czerwca. Boeing linii Air India zmierzający z indyjskiego miasta Ahmadabad do Londynu rozbił się wtedy zaledwie 40 sekund po starcie w okolicy lotniska, uderzając w ziemię i w budynki. Zginęło około 290 osób, z czego 241 w samolocie, a pozostali na ziemi. Jeden z pasażerów przeżył i jest w stanie niezagrażającym życiu - to 40-letni Viswash Kumar Ramesh, Brytyjczyk hinduskiego pochodzenia. W sieci tuż po katastrofie zaczęły pojawiać się filmy pokazujące moment, w którym samolot opada na ziemię, a potem dochodzi do wybuchów. Wyglądało to tak, jakby maszyna nie była w stanie się unosić i bezwładnie spadła. Najprawdopodobniej doszło do awarii dwóch silników naraz. Mogło to być spowodowane zderzeniem z ptakami, ale także sabotażem. Śledztwo trwa, a żaden scenariusz nie został wykluczony.

Sonda Jak często latasz samolotem? Co najmniej kilka razy w roku Średnio raz w roku Raz na kilka lat Nigdy

A Spring Airlines flight from Shanghai to Tokyo was forced to make an emergency landing at Kansai Airport after a sudden loss of cabin pressure triggered a rapid descent from 36,000 feet to just under 10,500 feet in ten minutes.Flight JL8696 was cruising over Japan when a… pic.twitter.com/2n8rDGfqu5— FL360aero (@fl360aero) July 1, 2025

A Spring Airlines flight from Shanghai to Tokyo was forced to make an emergency landing at Kansai Airport after a sudden loss of cabin pressure triggered a rapid descent from 36,000 feet to just under 10,500 feet in ten minutes.Flight JL8696 was cruising over Japan when a… pic.twitter.com/2n8rDGfqu5— FL360aero (@fl360aero) July 1, 2025

Ile wiesz o japońskich samochodach? Pytanie 1 z 18 Marka Acura należy do: Hondy Nissana Toyoty Następne pytanie

Jedna osoba przeżyła katastrofę Boeinga w Indiach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.