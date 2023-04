Samolot płonął w powietrzu! Dramatyczne lądowanie i cud. Wszystko przez... gęsi. WIDEO

Pasażerski Boeing zderzył się ze stadem gęsi i stanął w płomieniach. To, co stało się potem, mrozi krew w żyłach

To był prawdziwy horror, ale wszystko dobrze się skończyło! Do tych przerażających wydarzeń doszło w ostatnią niedzielę, 23 kwietnia w Stanach Zjednoczonych. Z lotniska John Glenn International Airport w mieście Columbus wystartował samolot pasażerski lecący do Phoenix. Był to Boeing 737. Taka maszyna w zależności od typu zabiera na pokład od około stu do ponad dwustu pasażerów. Samolot American Airlines bez problemów wzbił się w powietrze. Jak pisze New York Post, cytując ocalałych pasażerów, w pewnym momencie wszyscy usłyszeli tajemniczy, bardzo głośny i metaliczny dźwięk. Coś zabrzęczało, a potem... za oknem samolotu buchnęły płomienie! Płonął silnik. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, do sieci trafiały filmy kręcone przez przerażonych pasażerów, którzy nagrywali płomienie dobrze widoczne za oknami maszyny. Wielu już żegnało się z życiem!

Lądowanie awaryjne w USA po zderzeniu z ptakami. Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi ocaleli

Tymczasem pilot musiał zachować zimną krew. Skontaktował się z obsługą naziemną lotniska i powiedział, że musi zawrócić. Jak dodał, na chwilę przed tym, jak wybuchł pożar silnika, samolot zderzył się z kluczem dzikich gęsi! Wszystko wskazuje zatem na to, że to ptaki stały się powodem incydentu. Samolot leciał, płonąc w powietrzu. Wszyscy na lotnisku wstrzymali oddech, gdy maszyna podchodziła do awaryjnego lądowania. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Nikomu nic się nie stało, a pasażerowie zostali zabrani do Phoenix innym samolotem. Szczegóły wypadku bada specjalna komisja.

A video uploaded to social media showed flames coming from the engine of an American Airlines plane after a bird apparently struck the engine shortly after it took off from the airport in Columbus, Ohio pic.twitter.com/l7DvZtSZ46— Reuters (@Reuters) April 24, 2023

American Airlines Boeing 737-800 (N972NN, built 2015) safely returned to land at Columbus-Intl AP (KCMH), OH after flames and smoke was seen coming from the right engine. Flight #AA1958 to Phoenix landed back on runway 28L 25 minutes after take-off. No one was hurt. @Cbus4Life… pic.twitter.com/YsAxsJ3D1O— JACDEC (@JacdecNew) April 23, 2023

American Airlines flight forced to return to airport after engine catches fire https://t.co/rrftkVEtw5 pic.twitter.com/YPC6MHm8nc— New York Post (@nypost) April 24, 2023

