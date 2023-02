Samolot runął na miasto! Skrzydło przecięło jadące auto na pół. MOCNE WIDEO

Szokująca katastrofa lotnicza na Tajwanie. Samolot spadł na miasto, przeciął skrzydłem jadący samochód. 15 osób cudem ocalało, zginęły 43

Ten film wygląda niczym efekty specjalne z filmu, jednak przedstawia prawdziwą katastrofę lotniczą, jaka wydarzyła się kilka lat temu w Azji. Maszyna linii TransAsia Airways z 58 osobami na pokładzie 4 lutego 2015 roku wystartowała z Tajwanu i kierowała się w stronę Chin. W pewnym momencie okazało się, że jeden z silników jest zepsuty. To był jednak dopiero początek kłopotów. W takiej sytuacji pilot powinien wyłączyć wadliwy silnik i używając tylko drugiego, przygotować się do zawrócenia na lotnisko i lądowania awaryjnego. Ale jak wynika z rozmów z wieżą kontroli lotów, między pierwszym i drugim pilotem feralnego samolotu ATR 72 doszło do tragicznego w skutkach nieporozumienia. Jeden z nich niechcący doprowadził do wyłączenia nie tego silnika, co trzeba. W efekcie maszyna nie miała żadnego działającego silnika.

Niewiarygodne ocalenie ludzi z taksówki i 15 osób z samolotu. Jedna ze stewardes dwa razy oszukała przeznaczenie

Przechylając się na bok, wielki samolot runął na miasto, cudem omijając wieżowce. Zahaczył skrzydłem o jadącą wiaduktem taksówkę, przecinając samochód na pół. Potem samolot runął na most i do rzeki. Ci, którzy przeżyli uderzenie, tonęli. W sumie potwierdzono śmierć 43 osób, ocalało jednak 15. Jest też parę ofiar na ziemi, choć jakimś cudem ludzie z taksówki przeżyli i mają tylko niewielkie obrażenia. Piloci nie żyją, podobnie dwie stewardesy, jedna ocalała jako jedyny członek załogi. Co ciekawe, kobieta ta w 2014 roku również cudem uniknęła śmierci w katastrofie lotniczej - miała lecieć innym samolotem, który uległ wypadkowi, ale zamieniła się z kolegą na dyżury.

#OTD in 2015: TransAsia Flight 235, an ATR 72, crashes in Taipei (Taiwan). 43 of 58 aboard die. Shortly after take-off, #2 engine had issues. Pilots mistakenly shut down #1 engine, aircraft went down a nearby river. Report noted crew actions, namely disregard of SOP and poor CRM. pic.twitter.com/25n9VlJwbI— Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) February 3, 2023

