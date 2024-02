Samolot z dziurą latał nad miastem! Koszmar pasażerów w powietrzu

Co tam się stało?

Samolot uderzył w sygnalizację świetlną podczas startu! Latał nad Belgradem z wielką dziurą w kadłubie, zanim wylądował awaryjnie. Na pokładzie 100 pasażerów

Trudno wyobrazić sobie, co przeżywała setka pasażerów na pokładzie tego feralnego samolotu! Ten dramat rozegrał się 19 lutego w poniedziałek wieczorem w Serbii. Maszyna Air Serbia, Embraer E195LR, miała lecieć wczoraj wieczorem z Belgradu do Dusseldorfu w Niemczech. Samolot wystartował, ale coś poszło zdecydowanie nie tak. Mianowicie podczas odrywania się od pasa startowego maszyna zahaczyła o sygnalizację świetlną, a ta wyrwała w kadłubie samolotu wielką dziurę... Samolot nie może jednak przecież ot tak po prostu się zatrzymać. Trzeba było kontynuować start, a pilot natychmiast zaczął błagać o lądowanie awaryjne! Sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Czy doszło do katastrofy lotniczej?

Pas startowy był za krótki jak na ten typ maszyny? Szczęśliwy finał koszmaru w powietrzu

Zanim to nastąpiło, maszyna przez długą godzinę kołowała nad miastem z dziurą w kadłubie. Wielu pasażerów zapewne już żegnało się z życiem. Trudno, żeby taki huk, jaki musiał rozlegać się podczas wybicia wielkiej dziury, nie był przez nich słyszany. Na szczęście wszystko skończyło się pomyślnie. Samolot wylądował, a nikomu spośród pasażerów i członków załogi nic się nie stało. Maszyna była polewana wodą i pianą przez strażaków z powodu wycieku paliwa i ryzyka pożaru. Jak podaje telewizja Nova, powodem dramatu mógł być za krótki jak na ten typ maszyny pas startowy.

Sonda Boisz się latać samolotem? Tak Nie Tak, ale się nie przyznaję

A plane flew from Serbia to Germany with a gaping hole in its side! There were about 132 passengers on board.The plane pierced its fuselage during takeoff due to a collision with equipment. No one noticed this and it remained in the air for more than an hour. pic.twitter.com/D5aITsfcK9— War_Watcher 🇺🇦🇬🇧 (@war_crimes_uk) February 19, 2024

QUIZ. Kim byłbyś w latach 80.? Ten quiz odsłoni szokującą prawdę! Pytanie 1 z 10 Jedziesz swoim Żukiem, gdy nagle zatrzymuje Cię milicjant. Wlepia mandat i poucza, byś na przyszłość nie jechał za szybko. Co robisz? Sprawdzam w lusterku, jak tam moja nażelowana fryzura Mam to gdzieś! Co będzie, to będzie! Mam w sobie szaleństwo! Pytam go, czy on w ogóle wie, kim ja jestem Dalej