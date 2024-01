Szok! Kawałek Boeinga oderwał się podczas lotu. "Lądował z wielką dziurą". WIDEO

co na to katolicy?

Kawałek samolotu oderwał się podczas lotu! Boeing ze 174 osobami na pokładzie lądował awaryjnie z wielką dziurą w boku. O krok od katastrofy lotniczej w USA

Boisz się latać samolotem? Zdarzenie, do którego doszło nad amerykańskim Portland, może naprawdę przerażać! Było o krok od katastrofy lotniczej. Horror w przestworzach wydarzył się kilka dni temu w USA. Boeing 737 Max 9 ze 174 osobami na pokładzie wystartował z Portland w stanie Oregon. Miał polecieć do Kalifornii. Ale wkrótce po wystartowaniu wydarzyło się coś niewiarygodnego. Pasażerowie usłyszeli huk i dziwny świst. Maski tlenowe wypadły znad foteli. Choć trudno w to uwierzyć, jedno z okien oraz kawałek poszycia maszyny linii Alaska Airlines oderwały się od samolotu, gdy był w powietrzu. Jedni krzyczeli w panice, uspokajani przez stewardesy, inni modlili się, jeszcze inni... filmowali dziurę w samolocie. Jedno z takich nagrań trafiło do KATU-TV i obiegło świat.

Oderwany kawałek Boeinga znalazł się w ogródku. 231 samolotów uziemionych, szukają przyczyn wypadku

Samolot musiał lądować awaryjnie. Szczęśliwie dotarł na ziemię, nikomu nic się nie stało, z samolotu wypadł tylko telefon wyrwany przez wiatr z ręki jednego z pasażerów, który siedział przy dziurze. "To była podroż z piekła rodem" - mówiła jedna z roztrzęsionych pasażerek reporterom na lotnisku. Jak mogło dojść do takiego zdarzenia? Co stało się z kawałkiem samolotu, który odpadł? Na razie uziemiono już 231 Boeingów, które muszą przejść badania techniczne, tak by taki wypadek się nie powtórzył. Za to oderwany kawałek samolotu... znalazł u siebie w ogródku pewien mieszkaniec Portland.

Un avión de Alaska Airlines realizó un aterrizaje de emergencia tras perder una ventana y una parte del fuselaje.Un pasajero envió una imagen a la televisora KATU-TV donde se observa una salida de emergencia a la que le falta una puerta y una ventana. https://t.co/9jrdJJU7og— NMás (@nmas) January 6, 2024

The door plug that blew out of an Alaska Airlines flight over Portland on Friday has been found in a schoolteacher’s backyard, amid investigations into the accident that resulted in extensive damage to the inside of the Boeing 737-9 Max airplane. https://t.co/qK1vnplFf9— The Washington Post (@washingtonpost) January 8, 2024

