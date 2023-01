Seryjny morderca chce jechać na Ukrainę! Zabił 83 kobiety i poleca się Putinowi

Nie zgadniesz, o co kłóciły się księżna Kate i Meghan! Znajdziesz to w swojej szafce

Rosyjski Wilkołak pojedzie na Ukrainę? Zabił 83 kobiety, oferuje swoje usługi Putinowi w zamian za wolność

Michaił Popkow (58 l.) to jeden z najstraszniejszych seryjnych morderców świata. Nazywany jest Wilkołakiem. Dziś siedzi w ciężkim rosyjskim więzieniu i właśnie przyznał się do kolejnych dwóch zbrodni. Okazuje się, że zabił nie 80, a 83 kobiety. Podejrzewa się zresztą, że zabójstw mogło być nawet dwieście. Michaił Popkow grasował w latach 1992-2020 na Syberii w mieście Angarsk. Twierdzi, że zabijał prostytutki, ponieważ świat bez nich byłby lepszy i chciał "oczyścić" go z niemoralnych kobiet... Wygląda na to, że jeszcze mało mu mordowania. Zazdrości zza krat zwyrodnialcom, którzy mogą teraz zabijać na Ukrainie. Dlatego nie wytrzymał i przy okazji wywiadu dla państwowej telewizji zaoferował swoje usługi Władimirowi Putinowi...

Michaił Popkow chce mordować dla Putina. Ale tylko wtedy, gdy się ociepli

Jak stwierdził seryjny morderca Michaił Popkow, wyjazd na wojnę na Ukrainę to jego marzenie. Chciałby dołączyć do Grupy Wagnera, oddziału bezwzględnych najemników pod wodzą Jewgienija Prigożyna zwanego "kucharzem Putina". Jak stwierdził zwyrodnialec, na pewno szybko by się nauczył wojennego fachu, chociaż od ponad 10 lat siedzi w więzieniu. Jednak jak dodaje, nie wyobraża sobie wyjazdu na front zimą. Może mordować, ale wyłącznie wtedy, gdy jest ciepło. Tymczasem już wcześniej mówiło się o wysyłaniu więźniów na Ukrainę. W lipcu zeszłego roku takie informacje przekazała m.in. Olga Romanowa, obrończyni praw człowieka, która kieruje organizacją „Rosja za kratami”. Według jej relacji więźniowie są wysyłani na front, by uzupełniać rosyjskie oddziały.

A Russian serial killer would like to go to the front. But not now, when it's cold, because the cold doesn't serve him 🤷The interview with Mikhail Popkov was issued by Russian public TV. The 'Maniac of Angarsk' killed and raped over 80 women. He serves a double life sentence. pic.twitter.com/BPHKjDxycM— Belsat in English (@Belsat_Eng) January 15, 2023

