Sharon Stone rzuciła wyzwanie Pameli! 56-latka wygląda lepiej w TYM stroju?

Sharon Stone i Pamela Anderson walczą o tytuł miss czerwone kostiumu kąpielowego. Która wygląda lepiej?

Każda z nich jest wielką gwiazdą filmową, do której od dekad wzdychają miliony mężczyzn na całym świecie. I każda z nich wygląda rewelacyjnie mimo upływu czasu. Sharon Stone (65 l.) wyraźnie rzuciła wyzwanie samej Pameli Anderon (56 l.). Gwiazda "Nagiego instynktu" włożyła kostium łudząco podobny do tego, który Pamela nosiła w kultowym "Słonecznym patrolu"! Oczywiście 65-latka uwieczniła to wydarzenie na zdjęciu i wrzuciła je na Instagrama. Sharon Stone na zdjęciu wyjmuje zdrowe koktajle z lodówki. Ma na sobie tylko czerwony kostium i złoty naszyjnik.

"Słoneczny Patrol" to kultowy serial lat 90. Pamela Anderson grała tam seksowną ratowniczkę wodną

Przypomnijmy, że Pamela zaledwie w kwietniu tego roku po latach włożyła na siebie właśnie sławny strój ze "Słonecznego Patrolu" i udowodniła, że wygląda w nim tak samo świetnie, jak przed laty. Która z pań wygląda lepiej w takiej stylizacji? Głosuj w naszej specjalnej sondzie! "Słoneczny Patrol" to kultowy serial lat dziewięćdziesiątych. Pamela Anderson grała tam C.J. Parker. Seksowne ratowniczki ze "Słonecznego Patrolu" rozpalały wyobraźnię mężczyzn, a Pamela w czerwonym kostiumie biegnąca w spienione fale oceanu stała się symbolem seksu.

