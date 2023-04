Silvio Berlusconi w szpitalu na OIOM-ie! "Problemy z płucami"

Silvio Berlusconi jest obecnie jednym z liderów koalicji rządzącej Włochami - jego Forza Italia wchodzi w skład bloku, który wygrał wybory parlamentarne we Włoszech i stworzył rząd premier Georgii Meloni. Polityk trafił na oddział intensywnej terapii szpitala San Raffaele w Mediolanie. Według dziennika "Corriere della Sera" miał on zgłosić się do szpitala z dusznościami, wynikającymi z problemów z płucami i układem krążenia. Natychmiast wykonano mu tomografię komputerową. Następnie skierowano go na dalsze badania na oddziale intensywnej terapii.

Według dziennika stan byłego premiera Włoch miał się już ustabilizować. Oczekuje na wizytę swojej najstarszej córki - Mariny.

Problemy ze zdrowiem 86-latka

Czterokrotny premier Włoch, miliarder i magnat medialny w ostatnich latach borykał się z problemami ze zdrowiem. Portal rmf24.pl przypomina, że lider partii Forza Italia był kilkukrotnie hospitalizowany w ostatnich latach. Po raz ostatni w szpitalu San Raffaele przebywał w ubiegłym tygodniu. Placówkę po przejściu rutynowych badań opuścił 30 marca. Przed ubiegłotygodniową hospitalizacją 86-letni Berlusconi trafił do mediolańskiej lecznicy nieco ponad rok temu, w styczniu 2022 roku, w trakcie wyborów prezydenckich. Hospitalizacja była spowodowana infekcją dróg moczowych.

We wrześniu 2020 roku uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Chorobę przeszedł ciężko, bowiem rozwinęło się u niego obustronne zapalenie płuc. Wcześniej, bo w 2019 roku, Berlusconi był operowany z powodu niedrożności jelit. Z kolei w czerwcu 2016 roku w szpitalu San Raffaele przeszedł kolejną operację. Zabieg wymiany zastawki aortalnej został wówczas wykonany na otwartym sercu.

Problemy z prawem polityka

Przypomnijmy, że w lutym bieżącego roku, po sześciu latach procesu, sąd w Mediolanie uniewinnił Berlusconiego i pozostałe 28 osób w jednej ze spraw dotyczących przyjęć w jego domu, nazwanych "bunga bunga". Chodziło o zarzut korupcji i składania - w zamian za korzyści materialne - fałszywych zeznań, dotyczących charakteru imprez z udziałem młodych kobiet.

Silvio Berlusconi trafił do szpitala z powodu problemów sercowo-naczyniowych. Przebywa na oddziale intensywnej terapii, jego stan jest stabilny - podaje ANSA.— Łukasz Bok (@LukaszBok) April 5, 2023

Sonda Byłeś kiedyś we Włoszech? TAK NIE