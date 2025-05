Skandal na konklawe! Kardynał starł się z Watykanem

Niespodziewane spekulacje! To on zostanie papieżem?!

Kardynał z Kenii twierdzi, że nie zaprosili go na konklawe! Watykan podawał, że John Njue nie przyjedzie, bo jest chory

Kardynałowie wybierają papieża już drugi dzień. 133 uczestników konklawe zebrało się w Kaplicy Sykstyńskiej, każdego dnia głosują czterokrotnie aż do skutku. Niektórzy kardynałowie nie mogli wziąć udziału w konklawe, chociażby dlatego, ze mają więcej niż 80 lat, a elektorami mogą być tylko młodsi purpuraci. Dlatego chociażby kard. Stanisław Dziwisz (85 l.) nie mógł wziąć udziału w wybieraniu papieża. Są też jednak i inne przyczyny. Przykładowo, Watykan podawał, że kard. John Njue (79 l.) z Kenii nie przybędzie do Watykanu i nie weźmie udziału w wybieraniu nowego papieża, bo jest chory. Wznoszono nawet modły za jego zdrowie. Ale niespodziewanie media zaczęły rozpisywać się o tym, że... wersja wydarzeń kenijskiego hierarchy jest kompletnie inna. Afrykański kardynał twierdzi, że czuje się dobrze i wcale nie jest chory, a nie poleciał na konklawe, bo nikt go nie zaprosił.

"Faktem jest, że nie zostałem zaproszony. Nie wiem, dlaczego zostałem wykluczony"

"Faktem jest, że nie zostałem zaproszony. Nie wiem, dlaczego zostałem wykluczony, jeśli mnie tam nie ma, to nie dlatego, że jestem w złym stanie zdrowia" - powiedział kard. John Njue w rozmowie z kenijską gazetą Daily Nation. Co się tam dzieje?! Być może cała sytuacja ma związek z innym zamieszaniem wokół tego purpurata. Na początku maja Watykan zmienił oficjalną datę urodzin Njue z 1944 na 1946, po tej zmianie kardynał jest uznawany za 79-latka i może brać udział w konklawe. Może w zamieszaniu ktoś nie wysłał mu zaproszenia? Rzecznik Watykanu podkreśla, że kardynał Njue „został zaproszony, ale nie wziął udziału z powodu złego stanu zdrowia”.

