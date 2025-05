Kardynał Dziwisz nie bierze udziału w konklawe! Dlaczego?

Kardynał Stanisław Dziwisz nie bierze udziału w konklawe. Dlaczego jako jedyny polski kardynał nie będzie wybierał papieża?

Już dziś, 7 maja zaczyna się konklawe. W gronie 133 kardynałów, którzy wybiorą nowego papieża, znajduje się czterech Polaków: kard. Stanisław Ryłko, kard. Kazimierz Nycz, kard. Konrad Krajewski i kard. Grzegorz Ryś. Ale przecież Polska ma jeszcze jednego kardynała, a mianowicie kard. Stanisława Dziwisza, dawnego sekretarza Jana Pawła II. Dlaczego ten hierarcha nie bierze udziału w konklawe? Czy ma to jakiś związek z pamiętnymi skandalami związanymi z jego osobą i licznymi poważnymi oskarżeniami? Przyczyna nieobecności Dziwisza na konklawe jest o wiele bardziej prozaiczna. Mianowicie jako jedyny spośród pięciu polskich kardynałów ukończył 80 lat, a w dniu osiemdziesiątych urodzin każdy kardynał traci prawo do uczestnictwie w konklawe. Sytuacja ta nie dotyczy zatem konkretnie kardynała Dziwisza, a wszystkich duchownych powyżej osiemdziesiątego roku życia.

Skandale wokół kardynała Stanisława Dziwisza. O co chodzi?

Atmosfera wokół powszechnie poważanej dotąd postaci kard. Stanisława Dziwisza zaczęła się zagęszczać jeszcze w 2007 roku, kiedy na łamach „Głosu Wielkopolskiego” i „La Stampy” zarzucono mu ukrywanie przed Janem Pawłem II przypadków molestowania w Kościele. Z kolei w 2021 roku wyemitowano reportaż Marcina Gutowskiego z redakcji TVN24 "Czarno na białym" pod tytułem "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza". Autorzy reportażu twierdzili, że słynny przyjaciel i sekretarz Jana Pawła II chronił księży-pedofilów, bo choć wiedział o przypadkach molestowania, to nie zrobił nic, by chronić ofiary. Powstał też film braci Sekielskich "Zabawa w chowanego" o pedofilii w Kościele i jej tuszowaniu. Dziwisz odpowiadał, że jeśli takie przypadki były mu zgłaszane wtedy, gdy papieżem był Jan Paweł II, zawsze o wszystkim go informował i niczego nie ukrywał, w innych przypadkach zasłaniał się niepamięcią i niewiedzą. Watykan wszczął śledztwo w sprawie zaniedbań, o które oskarżano Dziwisza, ale w 2022 roku doszedł do wniosku, że jego zachowania nie były nieprawidłowe. Z kolei w 2021 roku państwowa komisja ds. pedofilii w Kościele złożyła do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Dziwisza i innych biskupów, polegającego na niezawiadomieniu organów ścigania o nadużyciach seksualnych wobec dzieci w latach 80. w Międzybrodziu Bialskim. Prokurator odmówił wszczęcia postępowania, tłumacząc, że w tamtych czasach nie było prawnego obowiązku składania takich zawiadomień.

Kiedy i jak zacznie się konklawe? Jakie są jego zasady? Poznaj najważniejsze informacje

Konklawe rozpoczyna się 7 maja o godzinie 16:30. Właśnie wtedy w procesji uczestniczący w wyborze papieża kardynałowie w uroczystej procesji przejdą z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie rozpoczną się obrady. Wcześniej 7 maja o godzinie 10 w bazylice Świętego Piotra rozpocznie się msza "Pro eligendo Papa" w intencji konklawe. Głosowania będą odbywać się dwa razy rano i dwa razy po południu aż do skutku, czyli do wyboru nowego papieża. Pierwsze głosowanie będzie miało miejsce jeszcze 7 maja. Jeśli któryś z kandydatów dostanie dwie trzecie głosów, będzie można powiedzieć: "Habemus papam", a z komina kaplicy poleci biały dym. Jeśli żaden nie dostanie przynajmniej takiej ilości głosów, dym będzie czarny. O której godzinie zobaczymy dym po raz pierwszy? W 2013 roku, podczas konklawe, w trakcie którego wybrano papieża Franciszka, pierwszy czarny dym pojawił się około 19:40 pierwszego dnia. Kolejne sygnały zapewne będą nadawane około 10:30 rano, w południe, o 17:30 i po 19.

Sylwetki polskich kardynałów – kim są nasi rodacy na konklawe?

Kard. Stanisław Ryłko: W 1992 roku Jan Paweł II mianował go pracownikiem polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu. Po czterech latach został sekretarzem Papieskiej Rady ds. Świeckich, a następnie prefektem tej Rady. Funkcję tę pełnił do sierpnia 2016 roku. W 2007 roku Benedykt XVI włączył go do kolegium kardynalskiego.

Kard. Konrad Krajewski: W 2013 roku papież Franciszek mianował go arcybiskupem tytularnym Beneventum i jałmużnikiem papieskim. Święcenia biskupie przyjął w bazylice św. Piotra w Watykanie. W 2018 roku został mianowany kardynałem i członkiem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Po reformie Kurii Rzymskiej w 2022 roku został prefektem nowo powstałej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

Kard. Grzegorz Ryś: Święcenia biskupie przyjął w 2011 roku. Papież Franciszek mianował go członkiem Kongregacji ds. Biskupów, a następnie członkiem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W październiku 2023 roku wziął udział w pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym synodu o synodalności w Rzymie.

Kard. Kazimierz Nycz: Święcenia biskupie przyjął w 1988 roku na Wawelu. W 2007 roku Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą warszawskim. Biret kardynalski odebrał w bazylice św. Piotra w Rzymie. Papież mianował go członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa, a także członkiem Papieskiej Rady Kultury.

