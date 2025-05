Czterech Polaków wybierze papieża! Kim są nasi rodacy na konklawe?

Czterech Polaków bierze udział w konklawe. Kim są kard. Stanisław Ryłko, kard. Kazimierz Nycz, kard. Konrad Krajewski i kard. Grzegorz Ryś?

Właśnie dziś, 7 maja, rozpoczyna się konklawe! 133 kardynałów wybierze nowego papieża. Wśród nich jest czterech Polaków. To kard. Stanisław Ryłko, kard. Kazimierz Nycz, kard. Konrad Krajewski i kard. Grzegorz Ryś. Polska ma co prawda pięciu kardynałów, ale prawo wyboru papieża mają jedynie ci, którzy nie skończyli osiemdziesięciu lat, zaś kard. Stanisław Dziwisz, były sekretarz Jana Pawła II, ma już 85 lat. Co ciekawe, 4 lipca 80 lat skończy kardynał Ryłko. Jednak do tego czasu praktycznie na sto procent papież zostanie już dawno wybrany. Dwóch spośród tych duchownych zostało kardynałami za czasu pontyfikatu papieża Franciszka: kard. Konrad Krajewski w 2018 roku i kard. Grzegorz Ryś w 2023 roku. Kard. Dziwisza, kard. Ryłkę i kard. Nycza, mianował papież Benedykt XVI. Kardynałowie Stanisław Ryłko i Konrad Krajewski na stałe pracują w Watykanie.

Sylwetki polskich kardynałów – kto bierze udział w konklawe?

Przyjrzyjmy się bliżej sylwetkom polskich kardynałów, którzy wezmą udział w konklawe:

Kard. Stanisław Ryłko: W 1992 roku Jan Paweł II mianował go pracownikiem polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu. Po czterech latach został sekretarzem Papieskiej Rady ds. Świeckich, a następnie prefektem tej Rady. Funkcję tę pełnił do sierpnia 2016 roku. W 2007 roku Benedykt XVI włączył go do kolegium kardynalskiego.

Kard. Konrad Krajewski: W 2013 roku papież Franciszek mianował go arcybiskupem tytularnym Beneventum i jałmużnikiem papieskim. Święcenia biskupie przyjął w bazylice św. Piotra w Watykanie. W 2018 roku został mianowany kardynałem i członkiem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Po reformie Kurii Rzymskiej w 2022 roku został prefektem nowo powstałej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

Kard. Grzegorz Ryś: Święcenia biskupie przyjął w 2011 roku. Papież Franciszek mianował go członkiem Kongregacji ds. Biskupów, a następnie członkiem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W październiku 2023 roku wziął udział w pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym synodu o synodalności w Rzymie.

Kard. Kazimierz Nycz: Święcenia biskupie przyjął w 1988 roku na Wawelu. W 2007 roku Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą warszawskim. Biret kardynalski odebrał w bazylice św. Piotra w Rzymie. Papież mianował go członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa, a także członkiem Papieskiej Rady Kultury.

Officials and staff involved in the upcoming Conclave have taken an oath of secrecy.The oath, administered by Cardinal Kevin Joseph Farrell, Camerlengo of the Holy Roman Church, was taken by all individuals—both clergy and laity— who will be present for the conclave.This… pic.twitter.com/5eQEOpoBTi— Vatican News (@VaticanNews) May 6, 2025

