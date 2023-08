Skandal na przyjęciu zaręczynowym milionera! Oskarżył narzeczoną o zdradę i odwołał ślub!

Kto by pomyślał!

Włoski bogacz zaszokował gości na swoim przyjęciu zaręczynowym. Rzucił narzeczoną i publicznie oskarżył ją o zdradę, odwołując ślub

Miała być wzruszająca przemowa pełna wyznań miłosnych, bajeczna podróż na Mykonos i wreszcie wystawny ślub we włoskiej willi. Jest wstyd i skandal na cały świat! Te szokujące wydarzenia rozegrały się na terenie luksusowej posiadłości w Turynie. Milioner Massimo Segre (64 l.) zaprosił setki eleganckich gości na swoje przyjęcie zaręczynowe. Wyszedł na scenę w towarzystwie pięknej narzeczonej Cristiny Seymandi (47 l.), chwycił mikrofon i zaczął przemowę. Na oczach setek nobliwych gości szybko okazało się, że to nie będzie zwyczajna impreza. Milioner publicznie oskarżył narzeczoną o zdradę z pewnym prawnikiem i zerwał z nią, a potem zszedł ze sceny i zapadły ciemności, a Cristinie pozostało już tylko zapaść się pod ziemię! Co dokładnie powiedział podstępny milioner?

Milioner oskarżył narzeczoną o zdradę ze sceny. "Jestem bardzo rozczarowany, mam złamane serce"

„Chcę dać Cristinie wolność kochania. W szczególności kochania innej osoby; wybitnego prawnika, na którym najwyraźniej zależy jej bardziej niż na mnie. Droga Cristino, wiem, jak bardzo jesteś w nim zakochana i uczuciowo, i seksualnie. I wiem, że przed nim byłaś w związku ze znajomym biznesmenem" - mówił 64-latek, a oszołomiona narzeczona rozglądała się w panice po sali. „Nie myślcie, że sprawia mi przyjemność wyglądać przed wami wszystkimi jak rogacz” – zapewniał milioner. "To banalna historia niewierności, nawet przedmałżeńskiej. Jestem bardzo rozczarowany, mam złamane serce" - mówił dalej i zachęcił narzeczoną, by poleciała na Mykonos z kochankiem. Teraz upokorzona kobieta zapowiada pozew sądowy za utratę dobrego imienia. Stała się sławna na całym świecie i nie jest to dobra sława, dostaje wręcz pogróżki od internautów, którzy wzieli stronę zdradzonego milionera. A Ty, czyją stronę trzymasz?

Sonda Zaręczyny w domu czy w miejscu publicznym? W miejscu publicznym, koniecznie tak, żeby inni widzieli W domu, tylko we dwoje Nie wiem/nie mam zdania

Italian high society in shock as millionaire banker throws ultra exclusive engagement party at Turin villa - only to make accusations against fiancée in his speech https://t.co/Jg04t9IC7B pic.twitter.com/sqDVpE2jgr— Daily Mail US (@DailyMail) August 21, 2023

Millionaire banker Massimo Segre accuses fiancée Cristina Seymandi of cheating at their engagement party in Italy.In front of 150 guests, he shared photos of her with another man.Seymandi sees the incident as "psychological violence" & intends to sue for "reputational damage" pic.twitter.com/DjZRFYroT4— BoreCure (@CureBore) August 22, 2023

Organiza una fiesta para anunciar su boda y acaba destapando la infidelidad de su pareja: "Vete con él""No creas que me complace desvelarme como un cornudo frente a todos ustedes", le dijo el empresario italiano Massimo Segre a su prometida, la aristócrata, Cristina Seymandi pic.twitter.com/Qum8G2R5TP— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 19, 2023

QUIZ. Czy znasz teksty piosenek weselnych? Od 8/10 zaczyna się impreza! Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst. "Hej dziewczyno, spójrz na misia / On przypomni, przypomni chłopca Ci / Nieszczęśliwego białego misia / Który w oczach ma tylko..." Szare łzy Gorzkie łzy Białe łzy Dalej