Setki osób zgłosiły urazy mózgu! Słynna kolejka górska zostanie zburzona

Sławna kolejka górska X2 zamknięta bezpowrotnie, zostanie zburzona. 400 zgłoszeń o urazach mózgu

Amerykańskie wesołe miasteczko Six Flags Magic Mountain ogłosiło, że kolejka X2 nie zostanie już ponownie uruchomiona. Atrakcja pozostaje zamknięta od lipca. Władze parku zapewniają, że urządzenie przechodziło testy bezpieczeństwa, jednak mimo to zdecydowano o jego całkowitym wycofaniu. Decyzję podjęto po głośnym medialnym skandalu. Opisywano relacje dosłownie setek osób, które po przejażdżce na kolejce górskiej zgłaszały poważne obrażenia.

– Bezpieczeństwo przejażdżek jest fundamentem naszej działalności, a kiedy widzimy, że zaufanie gości zostało naruszone, traktujemy to poważnie – oświadczył prezes parku Brian Oerding.

X2 przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Six Flags Magic Mountain. Jej siedzenia obracały się o 360 stopni niezależnie od ruchu wagoników. Podczas około dwuminutowej jazdy kolejka rozpędzała się do blisko 130 km/h. Od ponownego otwarcia w 2008 roku skorzystało z niej ponad 16 mln osób.

Prawnicy mówią o setkach zgłoszeń. "Katastrofalne urazy mózgu"

Kancelaria Dordick Law Corporation przekazała, że zgłosiło się do niej około 400 osób, które łączą swoje obrażenia z przejażdżką X2. Część z nich twierdzi, że doznała ciężkich urazów mózgu.

„Wsiedli do X2, oczekując mocnych wrażeń. Zamiast tego wyszli z katastrofalnymi urazami mózgu” – przekazała kancelaria. Według prawników niektórzy poszkodowani musieli przejść pilne operacje.

W lipcu opisywano przypadki dwóch kobiet, które w odstępie sześciu dni trafiły do szpitala po przejażdżce kolejką. Jedna miała doznać poważnych krwotoków w mózgu, druga przeszła operację.

Z X2 wiązano również wcześniejsze tragedie. W 2022 roku po przejażdżce zmarł 22-letni Christopher Hawley. Jego rodzina pozwała park, a w sierpniu doszło do ugody.

X2 została po raz pierwszy otwarta w 2002 roku pod nazwą X. Już kilka miesięcy później zamknięto ją, by usunąć problemy konstrukcyjne. W 2007 roku atrakcję ponownie wyłączono i wymieniono wagony na lżejsze. Rok później wróciła jako X2. Teraz, po blisko dwóch dekadach działania w tej formie, zostanie zamknięta na stałe.

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Six Flags Magic Mountain has announced it is OFFICIALLY retiring their polarizing roller coaster X2. We made a short video sharing what is going on and some thoughts. SOUND UP as we discuss. https://t.co/FXJRmlquie pic.twitter.com/kAcnW0S8ka— Coasters and Brews 🍻 (@coastersnbrews) September 29, 2026

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