Śmiertelnie groźny wirus w Niemczech. "Prawie każdy pacjent umiera, nie ma leku"

Śmiertelnie niebezpieczny wirus Borna wykryty u człowieka w Niemczech. Niemal wszyscy zakażeni BoDV-1 umierają, nauka nie zna leku na tę chorobę

Wirus Borna (BoDV-1) został wykryty w Niemczech. Zakażenie tym patogenem jest bardzo rzadkie u ludzi, a do tego niezwykle groźne, stąd pewien medialny szum wokół tego wydarzenia, choć póki co niemieckie media piszą o tylko jednym pacjencie, mężczyźnie z Weissenburg-Gunzenhausen w Bawarii. Jak podaje na przykład Berliner Morgenpost, władze bawarskie ogłosiły alert sanitarny. Dlaczego? Czy to przesadna reakcja? Niekoniecznie, bo choroba wywołana przez BoDV-1 powoduje zapalenie mózgu i zwykle kończy się śmiercią chorego, a ci, którzy przeżyli, do końca życia zmagają się z neurologicznymi konsekwencjami zarażenia. Według Instytutu Roberta Kocha (RKI), na który powołują się niemieccy dziennikarze, wirus Borna występuje najczęściej u ryjówki polnej i jest przenoszony poprzez kontakt ze zwierzęciem i jego odchodami. W taki sposób najczęściej zarażają się inne zwierzęta. Przypadków BoDV-1 u ludzi nauka zna mało, odnotowuje je od 2018 roku i niemal wszystkie skończyły się śmiercią. Jest ich 2-6 na terenie Niemiec w skali roku.

Wirus Borna w Niemczech. Lekarze zalecają, by unikać... ryjówek

Jakie środki zapobiegawcze wprowadzili Niemcy? Bardzo łagodne, bo bawarski Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności zaleca... unikanie kontaktu z ryjówkami i ich odchodami, a takiego kontaktu niemal nikt przecież i tak by nie miał. Warto jednak zachować ostrożność tam, gdzie takie zwierzęta mogą występować, bo według Instytutu Kocha do zakażenia może dojść nawet przez kontakt z kurzem zanieczyszczonym odchodami chorych ryjówek.

Jakie są objawy zakażenia wirusem Borna?

Początkowo przypominają przeziębienie, jednak z czasem do typowych dla niego objawów dochodzą symptomy neurologiczne, takie jak kłopoty z mówieniem, chodzeniem czy połykaniem, pojawia się zapalenie mózgu. Niemal każdy pacjent umiera, pozostali nie zdrowieją całkowicie.

Sonda Czy obostrzenia wprowadzone podczas pandemii były słuszne? Tak Nie Niektóre

Rare and deadly Borna virus sparks concerns in Bavaria, Germany https://t.co/rlUAHw8OjU pic.twitter.com/bscx5VEllv— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) November 23, 2023

Arcytrudny quiz z wiedzy ogólnej. Tylko geniusz zdobędzie 10/10 Pytanie 1 z 10 Które miasto jest stolicą województwa podlaskiego? Białystok Biała Podlaska Puławy Dalej