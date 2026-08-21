Dryfowali pięć dni na Pacyfiku siedząc w lodówce! Przeżyli bez wody i jedzenia

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-21 8:00

Niezwykłe nagranie z akcji ratunkowej podbija internet! Dwóch rybaków z Meksyku przetrwało pięć dni na Pacyfiku, choć ich łódź zatonęła. Przed pewną śmiercią uchroniła ich przenośna lodówka, czyli duży niebieski pojemnik służący do magazynowania ryb. Mężczyźni cudem przeżyli na pełnym morzu bez dostępu do żywności i wody.

Rybacy w niebieskim pojemniku na oceanie obok motorówki. O ratunku rozbitków przeczytasz na SE.
Autor: x.com/ X (Twitter)

Zaginięcie rybaków w stanie Chiapas. Przeżyli dzięki przenośnej lodówce

Przenośna lodówka uratowała życie dwóch rozbitków na Pacyfiku! Daniel Guerrero Martinez (53 l.) i Jose Luis Portelas Villegas (32 l.) wypłynęli na połów z Paredón w meksykańskim stanie Chiapas. Dzień później kontakt z nimi się urwał. Kiedy nie wrócili, rodziny i inni rybacy zaalarmowali służby. Ruszyły poszukiwania. Najpierw łodzie sprawdzały trasę, którą mogli płynąć zaginieni. Później akcję rozszerzono, a do pomocy skierowano samolot i jednostki meksykańskiej marynarki. Z każdą godziną malała nadzieja, że uda się odnaleźć ich żywych. Tymczasem mężczyźni walczyli o przetrwanie. Ich łódź zatonęła, ale zdołali dostać się do dużego niebieskiego pojemnika z materiału izolacyjnego. Wcześniej służył im jako lodówka na złowione ryby. Po katastrofie zamienił się w prowizoryczną szalupę.

"Myślałem, że nigdy już nie zobaczę swojej rodziny"

Przez pięć dni mężczyźni dryfowali po Pacyfiku. Jak później opowiadali, przez cały ten czas nie mieli nic do jedzenia ani picia. Nie padał deszcz, dlatego nie mogli nawet zebrać wody. Godzinami byli też wystawieni na palące słońce. – Myślałem, że nigdy już nie zobaczę swojej rodziny – powiedział po uratowaniu 53-letni Martinez. Rybaków odnaleziono około 240 kilometrów od wybrzeża Chiapas, niedaleko granicy Meksyku z Gwatemalą. Obaj byli przytomni, ale poważnie odwodnieni. Po zakończeniu akcji ratunkowej zostali przewiezieni do szpitala.

Meksykańska marynarka poinformowała, że odnalezienie rozbitków było możliwe dzięki wykorzystaniu statków, szybkich łodzi oraz samolotu. Po udzieleniu pomocy mężczyźni mogli ponownie spotkać się ze swoimi rodzinami. Służby wyjaśniają teraz, dlaczego ich łódź zatonęła. Według pierwszych ustaleń mogły przyczynić się do tego silny wiatr i trudne warunki pogodowe. Nadal nie wiadomo, czy przed zatonięciem jednostka miała również problemy z silnikiem.

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