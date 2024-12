chaos w Seulu

Stan wojenny w Korei Południowej. Żołnierze weszli do siedziby parlamentu!

We wtorek, 3 grudnia prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol ogłosił stan wojenny. Zrobił to oskarżając opozycję o sympatyzowanie z Koreą Północną i paraliżowanie prac rządu. Jak przekazują zagraniczna stacja BBC, do siedziby parlamentu Korei Południowej weszli żołnierze sił specjalnych. Opozycja chce tymczasem przeprowadzić głosowanie, by unieważnić decyzję prezydenta Jun Suk Jeola o wprowadzeniu stanu wojennego. - To było niespodziewane - mówi dziennikarzom Radia ESKA dr Marceli Burdelski, wiceprezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku.