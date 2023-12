Stany Zjednoczone opuszczą NATO?! "W Europie panuje wielka obawa"

"The New York Times": Stany Zjednoczone mogą wycofać się z członkostwa w NATO. Szanse Donalda Trumpa na wygraną w wyborach rosną, jego wypowiedzi niepokoją

Co by było, gdyby Stany Zjednoczone opuściły NATO? Wydaje się, że to zupełnie nieprawdopodobne i że rozważanie takiej ewentualności jest jak snucie teorii spiskowych. Ale o realnej perspektywie dobrowolnego opuszczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego przez USA pisze "The New York Times". O co chodzi? Otóż jak wiemy, w listopadzie 2024 roku odbędą się wybory prezydenckie w USA. Choć jeszcze nie wiadomo, jakich dokładnie kandydatów wystawią republikanie i demokraci, to swój start potwierdzili zarówno Joe Biden, jak i Donald Trump. I sondaże wskazują już od dawna na to, że Trump ma realne szanse te wybory wygrać. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika „Wall Street Journal” na Trumpa zagłosowałoby aż 47 proc. Amerykanów, a na Bidena - do 43 proc. Oczywiście są rozmaite sondaże i niektóre wskazują z kolei na niewielką przewagę Bidena, ale ewidentnie były prezydent ma spore szanse na powrót do Białego Domu. Co to oznacza?

„W Europie panuje wielka obawa, że druga prezydentura Trumpa doprowadzi do faktycznego wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO"

Oznacza to, że losy NATO nie są tak pewne, jak mogłoby się nam wydawać. O realnej perspektywie dobrowolnego opuszczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego przez USA pisze "The New York Times". Ekscentryczny były prezydent USA dawał już wcześniej do zrozumienia, że członkostwo w NATO jest według niego ciężarem dla Ameryki. W swojej książce z 2000 roku „Ameryka, na którą zasługujemy” napisał, że „wycofywanie się z Europy zaoszczędziłoby temu krajowi [USA] miliony dolarów rocznie”. „Musimy zakończyć proces, który rozpoczęliśmy pod moją administracją i polegający na fundamentalnej ponownej ocenie celu i misji NATO” - można przeczytać na stronie kampanii Trumpa. Według nieoficjalnych doniesień NYT „powrót Trumpa może oznaczać nie tylko porzucenie Ukrainy, ale szersze wycofanie się Ameryki z kontynentu”. „W Europie panuje wielka obawa, że druga prezydentura Trumpa doprowadzi do faktycznego wycofania Stanów Zjednoczonych z NATO. Byłaby to ogromna strategiczna i historyczna porażka naszego narodu” – cytuje gazeta emerytowanego admirała Marynarki Wojennej USA Jamesa G. Stavridisa, byłego Naczelnego Dowódcę Sił Sojuszniczych NATO.

Current and former European diplomats said there was growing concern a second Trump presidency could mean an American retreat from the continent and a gutting of NATO. https://t.co/iXqa1aIx8M— The New York Times (@nytimes) December 10, 2023

