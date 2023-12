Straciła miłość na Święta! Mariah Carey wyśpiewała świąteczny hit, została sama

Mariah Carey rozstała się z młodszym o 14 lat tancerzem Bryanem Tanaką?! Autorka hitu "All I Want For Christmas Is You" została sama na Boże Narodzenie!

"Wszystko, czego chcę na święta, to ty!" - głosi tekst legendarnego świątecznego przeboju Mariah Carey (54 l.). Co roku rozbrzmiewa on w radiu raz po raz, bo bez tego hitu mało kto wyobraża sobie przygotowania do Bożego Narodzenia. W piosence wokalistka zapewnia, że mogłaby obejść się nawet bez śniegu i prezentów, byle tylko miała miłość. Niestety, w prawdziwym życiu ma teraz wszystko, tylko nie to... Jak pisze magazyn People, Mariah Carey została sama właśnie na Boże Narodzenie. Plotki głoszą, że piosenkarka rozstała się z młodszym o 14 lat tancerzem po siedmiu latach związku. Bryan Tanaka (40 l.) i amerykańska diwa jeszcze parę miesięcy temu byli nierozłączni. Bryan Tanaka pokazał na Instagramie zdjęcie z ukochaną w jej urodziny 27 marca, podpisując je: „To jedno z moich ulubionych zdjęć. Kiedykolwiek. Wszystkiego najlepszego, moja piękna królowo". Potem zniknął...

Mariah Carey miała wcześniej dwóch mężów. Bryan Tanaka nie był jednym z nich. Ślubu już nie będzie?

Jak zauważa People, chociaż para zawsze spędzała razem uwielbiane przez Mariah Carey Boże Narodzenie i wybierała się do Aspen, kurortu gwiazd, teraz gwiazda jest tam sama jak palec. Bryana nie ma również wśród tancerzy podczas trasy koncertowej "Merry Christmas One and All!", którą piosenkarka zaczeła w listopadzie. Wygląda na to, że to już koniec albo co najmniej poważny kryzys! Tymczasem oficjalnie Mariah Carey i Bryan Tanaka nie potwierdzili rozstania. Piosenkarka i tancerz nie byli mężem i żoną. Carey była zamężna dwukrotnie, z byłym mężem Nickiem Cannonem ma 12-letnie bliźniaki o imionach Moroccan i Monroe. Rozwiedli się w 2016 roku po ośmiu latach od ślubu. Pierwszym mężem gwiazdy był producent muzyczny Tommy Mottola (od 1993 do 1998 roku).

