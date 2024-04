Straszne słowa z Iranu. "Użyjemy broni, której wcześniej nie używaliśmy, jesteśmy bardziej szaleni, niż myślicie"

Iran grozi "użyciem broni, której wcześniej nie używał" w razie odwetu Izraela. Tel Awiw nadal zastanawia się, jak odpowiedzieć na wielki atak dronów i rakiet

W nocy z soboty na niedzielę na Izrael poleciało około 300 dronów i rakiet z Iranu. Była to odpowiedź na bombardowanie ambasady Iranu w Damaszku, stolicy Syrii, w którym zginęło dwóch generałów i pięciu członków irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Skala reakcji Iranu była porażająca, ale dzięki izraelskiej Żelaznej Kopule i wydatnej pomocy USA udało się uniknąć wielkich strat i co najważniejsze, ofiar, choć ranna została jedna 7-letnia dziewczynka. "Macie wygraną, weźcie ją" - powiedział Joe Biden, przynajmniej oficjalnie sugerując Izraelowi, by uznał sprawę za zamkniętą. Także Iran ogłosił, że sprawę za zamkniętą uważa. Ale Izrael tak nie sądzi. Wczoraj, w poniedziałek 15 kwietnia ogłosił, iż zamierza odpowiedzieć na odpowiedź Iranu, bo nie może on "ustalać symetrii". Politycy i komentatorzy ostrzegają, że eskalacja może doprowadzić do co najmniej regionalnej wielkiej wojny na pełną skalę, a może nawet do konfliktu światowego.

Polityk z Iranu dla FT: "Jesteśmy bardziej szaleni, niż zdajecie sobie sprawę, i jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje wojny, jeśli zajdzie taka potrzeba"

Tymczasem Iran oficjalnie i nieoficjalnie grozi. Politycy Teheranu ostrzegli, że są gotowi użyć jakiejś "broni, której wcześniej nie użyli", co rodzi obawy o wybuch konfliktu nuklearnego. „Jesteśmy gotowi użyć broni, której do tej pory nie używaliśmy. Mamy plany na wszystkie scenariusze. W tym względzie będziemy zachowywać się racjonalnie i odważnie. To zbrodnie Izraela w Gazie destabilizują (region). Naszym przesłaniem jest pokój i jednocześnie gotowość" - powiedział dla irańskiej agencji Mehr polityk Abolfazl Amouei. Są i nieoficjalne groźby. Anonimowo irański polityk powiedział dla "Financial Times": "Uderzenie na Izrael miało charakter odstraszający i sygnalizowało, że Izrael i USA nie mogą już robić tego, co robią. Przesłanie Iranu było jasne: jesteśmy bardziej szaleni, niż zdajecie sobie sprawę, i jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje wojny, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ma to służyć jako środek odstraszający i sygnał dla USA i Izraela, że 'już dość'".

Sonda Czy Izrael powinien wziąć odwet na Iranie po ataku dronami? TAK NIE Nie mam zdania

Iran's big threat againIran ready to use weapon never used before------TEHRAN, Apr. 16 (MNA) – The spokesman of the Iranian Parliament National Security Commission says that the Islamic Republic of Iran is ready to use a weapon it has never used before pic.twitter.com/HMoRxpK6cb— Satnam S Khalsa (@satnamkhalsa1) April 16, 2024

Iran’s message was clear: "We are crazier than you realize and we are prepared to bear the consequences of war if necessary."Reportedly Iran put their airdefence systems on high alert.Sources: Financial Times, Current Report pic.twitter.com/vnzyc3HYjo— War Intel (@warintel4u) April 15, 2024

QUIZ. Sobotnia ortografia. Tylko bystrzaki domyślą się, gdzie jest błąd! Pytanie 1 z 10 Faworki są inaczej nazywane chrustem Chróstem, nie chrustem Zdanie jest poprawne Hrustem, nie chrustem Dalej