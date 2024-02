Strzelanina na paradzie po Super Bowl! Dramat w Kansas City

Strzelanina podczas świętowania sukcesu zwycięzców Super Bowl! Kansas City Chiefs zeszli ze sceny, z tłumu padły strzały. Są ofiary i ranni!

Dramatyczna strzelanina tuż po Super Bowl! Finał rozgrywek drużyn futbolu amerykańskiego to jedno z najważniejszych wydarzeń w USA. To nie tylko sportowe święto, ale i okazja do niezliczonych imprez i parad, które odwiedzają tysiące ludzi. Po rozgrywkach radosna parada odbywała się także w Kansas City, mieście zwycięzców Super Bowl, drużyny Kansas City Chiefs. Kiedy zawodnicy zeszli już ze sceny, nagle z tłumu padły strzały. Obecnie jest mowa o jednej osobie zabitej i co najmniej 10 rannych. W mediach społecznościowych pojawiają się filmy pokazujące reanimację ofiar na ulicy.

Strzały podczas parady związanej z Super Bowl. Dwie osoby zatrzymane

"Na zakończenie spotkania z drużyną padły strzały na zachód od Union Station, w pobliżu garażu, w wyniku czego kilka osób zostało rannych” – powiedział dziennikowi Kansas City Star kapitan Jake Becchina, rzecznik Departamentu Policji Kansas City. Jak dodali policjanci, zatrzymano dwie osoby w związku ze strzelaniną po finale Super Bowl w Kansas City.

Sonda Oglądałeś Super Bowl? Tak Nie

My God! Six years to the day of the Parkland School shooting and now there’s a shooting at the Super Bowl Parade. THIS DOES NOT HAPPEN ANYWHERE ELSE, no matter how the guns were acquired or who got them, common sense gun laws are needed. #ChiefsParade pic.twitter.com/R0VBRuz6yN— 🪴Laurie (@Laurieluvsmolly) February 14, 2024

SHOOTING: just after the #ChiefsParade rally a shooting at Union Station. 4 people were taken away by ambulance. #ItsTheGuns pic.twitter.com/v7C9xIPHGi— SillyClaw 🦀 (@_sillyclaw) February 14, 2024

Znasz te teksty komentatorów sportowych? One przeszły do historii Pytanie 1 z 15 „On jest szalony, ale wnosi do sportu to, co jest fantastyczne, niepowtarzalne!” - krzyczał Włodzimierz Szaranowicz podczas konkursu w Vancouver w 2009 roku. Kogo dotyczyły te słowa? Andersa Jacobsena Adama Małysza Gregora Schlierenzauera Dalej