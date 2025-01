Syn premiera został raperem! Bez taryfy ulgowej w komentarzach

Co to było?

17-letni syn premiera Kanady został raperem. Złośliwe komentarze po tekście o "skręcaniu i zapalaniu"

Justin Trudeau nie ma od dawna dobrej prasy. Premier Kanady po zmasowanej krytyce swojej polityki na początku stycznia zrezygnował ze stanowiska lidera Partii Liberalnej Kanady, a w konsekwencji szefa rządu. Zrobił to po rezygnacji pani minister finansów oraz miażdżących wynikach sondaży, z których wynikało, że tylko 26 proc. Kanadyjczyków chce, by był szefem rządu. Wciąż jednak wykonuje swoje obowiązki, bo następcy jeszcze nie wyłoniono. W samym środku tej politycznej burzy 17-letni syn Justina Trudeau, Xavier, postanowił... zacząć karierę rapera. Najstarsza latorośl kanadyjskiego polityka wydała piosenkę "Til The Nights Done" we własnej wytwórni Pathway Music Group, co wywołało kąśliwe komentarze na temat tego, czy aby na karierę gwiazdy kanadyjskiego rapu nie zrzucili się pośrednio podatnicy płacący pensję Trudeau.

„Jeśli chce coś osiągnąć, niech zacznie od zmiany nazwiska i wyjedzie jak najdalej”

Xavier mimo narażenia na ataki z powodu swojego ojca pokazał w sieci teledysk. Opinie były mieszane... „Dobra robota, chłopaki!” - napisała mama 17-latka. „Jeśli chce coś osiągnąć, niech zacznie od zmiany nazwiska i wyjedzie jak najdalej”, „Jezu Chryste. Czy moglibyśmy zrobić sobie wakacje od tej p... rodziny?” - zapytują krytycy. A ponieważ Xavier zwyczajem raperów wyznaje tajemniczo w piosence, że chciałby coś skręcić i zapalić, to złośliwcy zapytują, czy to coś jest aby na pewno neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, nawiązując do ekologicznej polityki Justina Trudeau. "Jeśli jest utalentowany lub chce spróbować, kim ty jesteś, żeby go oceniać? Nie jestem pewien, o co tu chodzi. Pozwól dzieciakowi robić, co chce" - pocieszają Xaviera inni internauci.

Justin Trudeau rozstaje się z żoną! Premier Kanady ogłosił, że podjęli decyzję o separacji

W sierpniu zeszłego roku Justin Trudeau (52 l.) i jego żona, była prezenterka telewizyjna Sophie Grégoire (49 l.) ogłosili, że postanowili się rozstać po 18 latach małżeństwa i są w separacji. Biuro premiera poinformowało wtedy o tym, że podjęto już kroki prawne z tym związane. Justin Trudeau i Sophie Grégoire poznali się jeszcze jako dzieci w Montrealu. Potem ich drogi na pewien czas się rozeszły. Ponownie spotkali się już jako dorośli dopiero w 2003 roku, a w 2005 roku wzięli ślub. Para ma troje dzieci, a ich najmłodsze urodziło się rok przed tym, jak Justin Trudeau po raz pierwszy został premierem Kanady.

Sonda Którego z tych raperów cenisz sobie najbardziej? Tede O.S.T.R. Peja Eldo Fisz Liroy

Justin Trudeau’s son Xavier, launches his music career and plans to drop his first video soon 👀🇨🇦 pic.twitter.com/FH9EzCgmCm— RTN (@RTNCanada) January 25, 2025

Autor:

Xavier Trudeau, 17 year old son of Justin Trudeau, is launching a musical career. He has released an excerpt from his first song, entitled "Til the Nights Done", which is scheduled for release on February 21. Here's a clip (No it isn't an April Fool's joke pic.twitter.com/7EdcoWP7z4— Josh Ryan 🍁🍎 (@joshryanjames) January 26, 2025

To aktualni idole młodzieży! Sprawdź, czy rozpoznasz najpopularniejszych raperów Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Taco Hemingway Quebonafide Kacperczyk Następne pytanie