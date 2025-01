Wielka zmiana w Kanadzie. Justin Trudeau ogłosił kluczową decyzję

Kanada będzie miała nowego premiera. Justin Trudeau, który na czele rządu stoi od ponad 9 lat, w poniedziałek (6 stycznia) ogłosił decyzję o rezygnacji ze stanowiska lidera Partii Liberalnej. W konsekwencji oznacza to również odejście z funkcji szefa rządu, ponieważ w kanadyjskim systemie politycznym (podobnie jak np. w Wielkiej Brytanii) premierem jest lider największej partii parlamentarnej. Rezygnacja Trudeau jest związana ze spadającymi notowaniami zarówno jego samego, jak i Partii Liberalnej. Warto wspomnieć, że w latach 1968-79 oraz 1980-84 funkcję premiera Kanady sprawował Pierre Trudeau, ojciec Justina.

Jak opisuje PAP, pogłoski o możliwej decyzji premiera Kanady pojawiły się już w niedzielę. Napisał o nich dziennik "The Globe and Mail". W poniedziałek rano Trudeau zwołał konferencję prasową przed Rideau Hall w Ottawie, oficjalną rezydencją szefa rządu. Trudeau zwrócił się również do reprezentującej brytyjskiego monarchę gubernator generalnej Mary Simon o zawieszenie prac parlamentu do 24 marca i - jak powiedział - ten wniosek został zaakceptowany.

Justin Trudeau będzie pełnił obowiązki szefa rządu do czasu wyłonienia nowego lidera Partii Liberalnej. Z kolei wybory do Izby Gmin parlamentu federalnego powinny odbyć się jesienią tego roku. Wówczas prawdopodobnie dojdzie do kolejnej zmiany władzy, ponieważ w sondażach rośnie przewaga Partii Konserwatywnej nad Partią Liberalną. Liderem konserwatystów jest Pierre Poilievre i prawdopodobnie to on zostanie kolejnym premierem Kanady.

