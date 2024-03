Szalone indory atakują ludzi! Dantejskie sceny na ulicach

Dzikie indyki atakują Kanadę, władze radzą, by mieszkańcy dali odpór ptactwu przy użyciu parasoli. Inwazja indorów stała się faktem

Dzikie zwierzęta zadomowione w miastach to zjawisko, które nikogo już nie zaskakuje. W Polsce po ulicach nierzadko chodzą zwłaszcza dziki. Było głośno o jednym poważnym ataku dzika na kobietę w Gdyni, ale prawie zawsze wystarczy zachować ostrożność, by nikomu nic się nie stało po spotkaniu z dzikiem. Dużo gorzej było ostatnio na Słowacji, gdzie po ulicy biegał niedźwiedź i atakował przechodniów. Tymczasem Kanada zmaga się z miejską inwazją zupełnie innych zwierząt, a mianowicie... dzikich indyków. Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku naukowcy na nowo wprowadzili ten gatunek, całkiem wytrzebiony wcześniej przez polowania, do środowiska. A Indyki rozmnożyły się aż do przesady i dziś stanowią poważny problem mieszkańców Kanady.

"Są silnie zmotywowane do szukania kur, z którymi mogą się łączyć, a wobec wszystkiego, co uznają za konkurencję, mogą stać się agresywne"

Dzikie indyki opanowały miasta, zakradają się do ludzkich siedzib i potrafią pogonić dorosłego mężczyznę. Ludzie często wzywają policję do naindyczonych ptaków grasujących pod domami czy na parkingach podziemnych. Po sieci krąży film pokazujący mężczyznę gonionego przez indyka. O sprawie piszą liczne media, w tym CBC News. Tadeusz Spławiński, biolog i badacz z CWT Federation powiedział: "Zasadniczo stają się bardziej agresywne w okresie godowym. Są silnie zmotywowane do szukania kur, z którymi mogą się łączyć, a wobec wszystkiego, co uznają za konkurencję, mogą stać się agresywne". Burmistrz Louiseville Yvon Deshaies powiedział: „Jeśli zajdzie taka potrzeba, ustanowię specjalne prawo. Tu, w Louiseville, nie indyki stanowią prawa” – powiedział niczym szeryf w westernie i ostrzega, by nie zbliżać się do indorów, nie karmić ich i w razie czego straszyć je... parasolami!

Wild turkey that terrorized residents of small Quebec town killed after mayor’s plea Read more: https://t.co/jVSJYTlMyA— Global Montreal (@Global_Montreal) February 29, 2024

Residents of Quebec Town Chased by Wild Turkey Over the past five years more and more wild turkeys have been spotted in cities and their numbers have grown partly because they have no natural predators. Tadeusz Splawinski, a biologist and researcher at the @CWTFederation, says… pic.twitter.com/6KZIlmrgKa— CCFR/CCDAF (@CCFR_CCDAF) February 29, 2024

