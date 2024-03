Dziki zabrały dziecku plecak w Gdyni! Dzikie harce w centrum i na Karwinach

Dzik zabrał dziecku plecak w Gdyni! Nagranie pokazało, jak pokryty szczeciną rabuś czmycha z łupem

Dziki spacerujące po mieście i nie zwracające uwagi na ludzi czy przejeżdżające samochody to już norma w polskich miastach. Czy to Warszawa, czy Trójmiasto albo Łódź, dziki są regularnie widywane nawet w centrach miejscowości przy ruchliwych ulicach. Pokryte szczeciną nicponie szczególnie upodobały sobie nadmorskie miasta. Po mediach społecznościowych krążą filmiki pokazujące rozhasane dziki, które chodzą po jezdni w samym centrum Gdyni, chociażby po ulicy 3 maja. Ale kilka dni temu wydarzyło się coś, czego chyba jeszcze nie było! Tym razem dziki przeszły same siebie. Na jednym z filmów pokazanym na portalu trójmiasto.pl widać, jak dziki... zabierają plecak dziecku.

Dzik zakradł się do plecaka i uciekł! Wszystko się nagrało

Zdarzenie miało miejsce na Karwinach. Na nagraniu można zobaczyć kawałek osiedla bloków. Na placu zabaw bawi się grupka dzieci. Któreś z nich zostawiło szkolny plecak pod drzewem na trawniku. W pewnym momencie pojawia się dzik. Zwierzak wyraźnie zainteresował się plecakiem. Zaczął go szarpać, a w końcu poniósł go w ryjku na brzeg trawnika. Dzieci w międzyczasie zorientowały się w sytuacji, zaczęły nawet nieśmiało podchodzić do dzika, ale on tylko chwycił łup i czmychnął gdzieś poza kadr! Nie wiadomo, jak to się skończyło i czy uczeń odzyskał swój plecak.

Sonda Czy spotkałeś kiedyś dzika? TAK NIE

od067YFMy2Y

wfsprsjhwWs

QUIZ. Zwierzę, przedmiot czy roślina? Szybki quiz tylko dla bystrzaków! Pytanie 1 z 10 Buzdygan. Zwierzę, przedmiot czy roślina? Zwierzę Przedmiot Roślina Dalej