i Autor: ap, twitter

Nieprawdopodobne

Szok! Geolog przewidział trzęsienie ziemi w Turcji. Napisał o tym już w piątek

Trzęsienie ziemi w Turcji wstrząsnęło całym światem. Tymczasem holenderski geolog Frank Hoogerbeets już w miniony piątek (3 lutego) ostrzegał, że do takiej katastrofy może dojść. Co więcej, załączona przez niego mapa niemal całkowicie pokrywa się z obszarem, na którym doszło do tragedii, w której zginęło blisko 2 tysiące osób!