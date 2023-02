Kataklizm w Turcji i w Syrii! W nocy z niedzieli na poniedziałek z ogromną siłą zatrzęsła się tam ziemia. Zginęło tysiące osób. Wiele budynków obróciło się w gruzy

Madonna pojawiła się na rozdaniu nagród Grammy. "To nie może być ona! Co stało się z jej twarzą?!"

Kiedy pierwszy raz zatrzęsła się ziemia, nie spodziewający się niczego złego ludzie spali w swoich domach. W południowo wschodniej Turcji i północnej Syrii była godzina 4:17, w Polsce 2:17. Nagle wszystko zaczęło się trząść, budynki pękały i zamieniały się w gruzy. Większość ofiar zginęła we śnie. Ci, którzy obudzili się, usiłowali uciekać. "Biegłem korytarzem, by się ratować, zaczęły pękać ściany" – mówi będący świadkiem trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii mieszkaniec Diyarbakir w Turcji dla France TV Info. Teraz wiadomo już, że pierwszy wstrząs miał siłę 7,8 stopnia w skali Richtera - był większy niż ten, który wywołał podziemny test jądrowy przeprowadzony przez USA na wyspie Amchitka, bo test ten spowodował trzęsienie ziemi o sile 7 stopni. Epicentrum znajdowało się na głębokości 18 kilometrów, w odległości około 30 kilometrów od tureckiego miasta Gaziantep liczącego milion mieszkańców.

Sceny jak z katastroficznego filmu. Tragedia milionów mieszkańców, ziemia nadal się trzęsie

To najsilniejsze trzęsienie ziemi w regionie od niemal trzydziestu lat. Skutki są przerażające. Na filmach i zdjęciach z miejsc dotkniętych kataklizmem widzimy sceny niczym z katastroficznego filmu. Zawalone bloki, ludzie przeszukujący gruzowiska, dzieci wyciągane z zawalonych budynków, zniszczone zabytki mające po dwa tysiące lat, jak zamek Gaziantep w Turcji. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widzimy wyciąganie małej dziewczynki z gruzowiska miasta Azaz w Syrii. Niestety, strażacy przynajmniej na udostępnionym filmie zdołali ocalić z zawalonego domu tylko to dziecko. Liczba ofiar zmienia się z każdą godziną, 6 lutego po południu była mowa o ponad 1600 zabitych. Co gorsza, po południu podano informację o jeszcze jednym trzęsieniu ziemi o sile 7,6 stopnia, które nawiedziło centralną Turcję.

A little girl who was pulled out from under the concrete in the earthquake. Urfa Turkey pic.twitter.com/XZx4RZ2upO— Selin Marta (@martakarta3) February 6, 2023

Breaking ⚡️⚡️Back to back two more #earthquake s M7.8 and M6, jolts central #Turkey and ##Syria causing huge catastrophe to the already badly effected earthquakes. Reportedly more thn 2000 people dead. Billions worth of infrastructure destroyed. pic.twitter.com/ZS5Wf6bmjs— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 6, 2023

