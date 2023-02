Kataklizm w Turcji i w Syrii! Setki ofiar trzęsienia ziemi. ZDJĘCIA i WIDEO

Ekspert tłumaczy, czemu Putin jest taki agresywny. To może zaskoczyć

Książę Harry w sekrecie wyjedzie do Wielkiej Brytanii?! "Meghan Markle zostaje"

Wielkie trzęsienie ziemi w Turcji i w Syrii miało 7,8 stopni w skali Richtera. Potworne zniszczenia na filmach z miejsca katastrofy

Ponad 150 zabitych, tysiąc rannych i ogromne zniszczenia. Południowo wschodnią Turcję i północną Syrię dotknęło ogromne trzęsienie ziemi. Jak podają naukowcy z Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS), trwające kilkadziesiąt sekund wstrząsy o sile 7,8 stopnia w skali Richtera nastąpiły o godz. 4:17 czasu lokalnego w nocy z niedzieli na poniedziałek. W Polsce była wtedy godzina 2:17 w nocy. Epicentrum znajdowało się na głębokości osiemnastu kilometrów, w odległości około trzydziestu kilometrów od tureckiego miasta Gaziantep. Liczy sobie ono aż milion mieszkańców. To tam może być najwięcej ofiar śmiertelnych i zniszczeń. Potem miało miejsce parę wstrząsów wtórnych o sile 6,7 stopnia w skali Richtera.

Najsilniejsze trzęsienie od ćwierci stulecia. Wtedy zginęło 17 tysięcy ludzi

To najsilniejsze trzęsienie ziemi w Turcji od 24 lat, kiedy to w wyniku kataklizmu zginęło 17 tys. osób. Ile ofiar będzie teraz? Na razie mówi się o ponad 300, z czego większość to osoby, które zginęły w Syrii. Jest tysiąc rannych. Na filmach i zdjęciach z miejsc dotkniętych kataklizmem widzimy sceny niczym z katastroficznego filmu. Zawalone domy w centrach miast, ludzie przeszukujący gruzowiska, zniszczone zabytki mające po dwa tysiące lat, jak zamek Gaziantep w Turcji. Nie ulega niestety wątpliwości, że ofiar będzie dużo, dużo więcej, niż podają aktualne oficjalne statystyki.

Sonda Czy przeżyłeś kiedyś trzęsienie ziemi? Na szczęście nie. Niestety tak.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Znane atrakcje turystyczne Europy. Podróżnicy zgarną komplet Pytanie 1 z 15 Sagrada Família Antoniego Gaudiego znajduje się w... Madrycie Barcelonie Sevilli Dalej