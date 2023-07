Szok! Księżna w skąpym kostiumie kąpielowym! Odsłoniła bardzo wiele

Następczyni tronu pokazała się w skąpym kostiumie kąpielowym. Została królową plaży na Ibizie!

Ach, co to były za widoki! A przecież nie spodziewał się ich nikt. Wielu na pewno myślało, że przyszła królowa nie pokazałaby się szerokiemu światu w tak skąpym stroju. Jednak stało się - Maria, 51-letnia księżna koronna Danii i hrabina Monpezat, nie bacząc na surowe dworskie reguły śmiało odsłoniła swoje wdzięki. Księżna koronna, żona następcy tronu Fryderyka, wskoczyła w kostium kąpielowy i igrała radośnie na Ibizie. Trudno byłoby doprawdy domyślić się nie tylko tego, że to przyszła królowa, ale i 51-latka oraz matka czwórki dzieci. Jak to możliwe, że księżna Maria jest tak piękna i szczupła?

Księżna Maria jest wiecznie piękna dzięki jeździe konnej i borówkom

"Daily Mail" i "New Idea" mają odpowiedź. Okazuje się, że Maria każdego dnia uwielbia uprawiać sport, a konkretnie jogging i jazdę konną, do tego chętnie spaceruje. Jeśli chodzi o jedzenie, stawia na tak zwaną duńską dietę. Co to takiego duńska dieta? Jest w niej o wiele więcej ryb, niż mięsa, do tego wiele antyoksydantów takich jak borówki oraz potrawy naturalne, lokalne i nieprzetworzone.

The secrets to 51-year-old Princess Mary of Denmark's age-defying figure https://t.co/53xnToUM8D pic.twitter.com/Pn7EoUL547— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 6, 2023

