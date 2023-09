PILNE! Sophia Loren w szpitalu! Gwiazda kina miała straszny wypadek

Co za tragedia. Nie żyje wielki gwiazdor seriali! Widzowie go kochali

Sophia Loren w szpitalu. Potworny wypadek

Do dramatycznych zdarzeń doszło w miniony weekend w domu aktorki w Szwajcarii. Jak donosi między innymi "Hollywood Reporter", 89-letnia Sophia Loren będąc w łazience przewróciła się tak niefortunnie, że doznała kilku złamań biodra oraz poważnego złamania kości udowej. Natychmiast trafiła do szpitala, gdzie przeszła kilka poważnych zabiegów operacyjnych. Źródło z otoczenia gwiazdy, na które powołuje się portal podaje, że wśród medyków "panuje ostrożny optymizm co do wyniku operacji i powrotu do zdrowia Loren". Aktorkę czeka rekonwalescencja i bardzo długa rehabilitacja.

Wypadek Sophii Loren. Przy jej łóżku synowie

Ostatni raz publicznie Loren była widziana na początku września, gdy pojawiła się na pokazie mody Armaniego, zorganizowanym podczas 80. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Teraz aktorka powinna być na Bari, gdzie 26 września miała zostać otwarta kolejna restauracja sygnowana jej nazwiskiem i gdzie miała odebrać od miasta honorowe obywatelstwo. Przy szpitalnym łóżku gwiazdy czuwają jej synowie: Carlo i Edoardo.

Sophia Loren - ikona włoskiego kina

Sophia Loren to jedna z największych gwiazd kina wszech czasów. Oscara dostała już w 1961 roku za rolę w dramacie "Matka i córka". Znana z niezliczonej ilości filmów, spośród których warto wymienić między innymi "Małżeństwo po włosku", "Wczoraj, dziś i jutro", "Jeszcze bardziej zgryźliwi tetrycy". Jest laureatką kilku Złotych Globów i Oscara za całokształt twórczości. Była żoną producenta filmowego Carlo Pontiego od 1966 r. aż do jego śmierci w 2007 r. Doczekała się z nim dwóch synów.

Oscar-winning actress Sophia Loren, 89, rushed into emergency surgery. Read more: https://t.co/b17bPR2RCG pic.twitter.com/H236o7IrRG— Daily Mail Online (@MailOnline) September 26, 2023

Sonda Byłeś kiedyś w szpitalu? Na szczęście jeszcze nie Tak, kilka razy Niestety, bywam często